https://uz.sputniknews.ru/20250415/zelenskiy-opyat-razozlil-trampa-po-trem-prichinam-48884594.html

Зеленский опять разозлил Трампа по трем причинам

Зеленский опять разозлил Трампа по трем причинам

Sputnik Узбекистан

Президент США Дональд Трамп в бешенстве. Настолько зол, что призвал лишить лицензии новостной канал CBS — телевизионной сети, входящей в тройку крупнейших в стране

2025-04-15T13:20+0500

2025-04-15T13:20+0500

2025-04-15T13:20+0500

колумнисты

сша

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украина

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

евросоюз

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Это вообще-то беспрецедентно, чтобы президент США публично требовал пресечь вещание какого-либо американского медиа, пишет колумнист РИА Новости. Подобного даже Айк Эйзенхауэр себе не позволял, хотя привык командовать армиями. Если Белому дому нужно было решить вопрос с лояльностью средства массовой информации, вопрос решали тихо. Трамп не выдержал и громко взорвался. А почему?Разумеется, из-за Владимира Зеленского — ну кто еще в наше время может вывести Трампа из себя. Ранее в перечень таких людей входили также Джо Байден и Камала Харрис. Более того, Трамп до сих пор судится с CBS из-за интервью Харрис: монтаж канала заставил кандидатку выглядеть умнее своего уровня, а Трамп считает, что это нарушило его права.Теперь тот скандальный монтаж всего лишь третья в списке претензий Трампа к каналу, из серии "а вот еще случай был". Две другие - "сюжет про Гренландию" и "сюжет про Украину". Из-за них президент назвал CBS "нечестным политическим инструментом, замаскированным под новости". "Они должны заплатить за это высокую цену", — отрезал он.В сюжете про Гренландию гренландцы рассказывали, что под опеку Трампа и США переходить не хотят, но они и раньше не хотели, ничуть того не скрывая. А под сюжетом про Украину понимается интервью с Зеленским. На канале опять постарались, чтобы герой выглядел лучше, чем он есть на самом деле.Головнокомандувач привычно красовался, пытался шутить и нес по кочкам чушь, а Трампу в то же время льстил и говорил об общем с ним видении. С некоторых пор Зеленский опасается критиковать нового президента США напрямую. Даже наезды на посла Вашингтона в Киеве Бриджит Бринк (неслыханная для украинца наглость) оказались завуалированной лестью Трампу, поскольку Белый дом желает заменить Бринк на своего человека.Но иногда Зеленский все-таки проговаривался. В интервью есть три аспекта, каждый из которых способен обозлить Трампа.Во-первых, вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризован Зеленским как человек, из-за которого американцы заразились "пророссийскими нарративами". Вэнс и правда из тех, кто недолюбливает Украину и Зеленского, но метать в него стрелы было большой ошибкой.Вице-президент США — это всегда ложная цель, при его посте нет реальных полномочий. Он нужен только в двух случаях: если с президентом случается что-то очень плохое и когда голоса в Сенате разделяются поровну. Во все прочие дни вице-президент такое же украшение Белого дома, как жена президента.Конкретно Вэнс стал вице-президентом не потому, что привлек к Трампу новых избирателей, выступил значимым союзником или представлял другое крыло Республиканской партии, вступившей в альянс с "трампистами". Все было наоборот: Вэнс не нравился заметной части поклонников Трампа, зато находился в его ближнем кругу и был абсолютно лоялен, а самое главное, что его вице-президентство обесценивает планы устранить Трампа физически, если такие планы есть. С точки зрения глобалистов, атлантистов, "вашингтонского болота" и других неприятных людей, президент Вэнс - это еще хуже, чем президент Трамп.Иными словами, Вэнс — это не отдельный политик, это продолжение Трампа. И наезды на Вэнса Трамп будет воспринимать, как наезды на себя. В его картине мира у президента Украины — легитимного или нет — не может быть права критиковать окружение президента США, а Зеленский этим еще и злоупотребляет. Например, на прошлой неделе обрушился на Стива Уиткоффа, который только во вторую очередь спецпредставитель президента США, а в первую — партнер Трампа по гольфу и личный друг с сорокалетним стажем."Ты на кого батон крошишь?" — вопрошал персонаж одной российской комедии по схожему поводу.Во-вторых, в интервью CBS бывший герой комедий напрасно стал рассуждать, какой должна быть политика "сильного президента сильной страны" (то есть Трампа) в отношении конфликта. По его словам, сильный президент не может быть над схваткой — он обязан быть на стороне Украины.Трамп вряд ли чувствует себя на стороне Украины, но абсолютно точно считает себя "сильным президентом сильной страны". Поэтому его публичная отповедь Зеленскому последовала сразу же за призывом наказать площадку украинского выступления, то есть CBS. В трамповской соцсети Truth, чье название так напоминает главный печатный орган КПСС, Зеленский и Джо Байден были названы теми, кто "проделал ужасную работу", позволив "этому балагану" начаться."Все виноваты", — отчеканил Трамп уже позднее, отвечая на вопросы журналистов. Попытка Зеленского изобразить жертву была им замечена и оперативно пресечена. Однако актер в кресле президента слишком вжился в роль жертвы, и в ходе интервью пересек "красную линию", которую специально для него провели американцы.Отсюда "в-третьих": Зеленский опять заявил, что не будет вести переговоров с Россией, поскольку "не доверяет" ей. России, что важно, фиолетово, кому доверяет Зеленский. Но Трамп лично требовал от него прекратить разглагольствования об отказе от переговоров, поскольку цель США — это приостановить конфликт путем переговоров.Таковы три свежих повода, из-за которых президент США неистов в своем гневе, а сколько поводов Зеленский дал раньше — уже не сосчитать. Но чем больше, тем лучше: России полезно, когда эти двое "на ножах".Судя по утечкам в СМИ и ряду заявлений из Вашингтона, близится день, после которого руководство России должно будет согласиться на паузу на фронте — или отказаться от нее, после чего США ужесточат санкции против энергетического экспорта РФ. Для установления такой "паузы" должны были быть сняты ряд опасений российской стороны, о чем официальные лица говорили неоднократно. Признаков того, что эти опасения сняты, нет, — Киев и ЕС сопротивляются этому.Многое указывает на то, что "крайний срок" для ответа — это конец апреля или начало мая. После этого злой полицейский" планирует сменить "доброго": США введут против России новые санкции, чем сильно усложнят себе дальнейшую дипломатическую работу с Москвой.Точнее, "ястребы" в Конгрессе и в окружении Трампа считают, что президент США должен так поступить, и что это отражает его план достижения мира через силу.Того же ждет Зеленский. Его распирает от оптимизма из-за веры в то, что отношения Москвы и Вашингтона скоро вернутся в эпоху Байдена. Как плохой актер, он не может этого скрыть. Как плохой политик, он превращает это в свою ошибку.Теперь для Трампа идти по плану собственной администрации — это идти по плану Зеленского, который президенту США перечит, его друзьям хамит, а всем словам предпочитает "дай!".Чем больше в Трампе злости, тем больше и шансов на то, что расчет Киева не оправдается. "Сильный президент сильной страны" не может работать Санта Клаусом для комического актера, особенно если он капризничает и просит о подарках через эфиры CBS.

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зеленский трамп сша