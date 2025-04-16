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Crypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров
Crypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров
Sputnik Узбекистан
Узбекистан представил свой подход к регулированию криптоактивов и развитию электронной коммерции. В числе инициатив — запуск криптокарт, новые правила для BNPL-сервисов и обсуждение автосписания
2025-04-16T18:30+0500
2025-04-16T18:30+0500
эксклюзив
узбекистан
форум
криптовалюта
электронная коммерция
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал форум Crypto Week Uzbekistan 2025. В программе — более 20 сессий, выставка, презентации стартапов и деловые встречи. Спикерами стали представители отрасли, регуляторы и инвесторы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Главные темы первого дня — регулирование криптовалют, внедрение блокчейн-технологий и развитие цифровых решений в финансовом секторе.Узбекистан делает ставку на гибкое регулированиеОсобенностью регулирования крипторынка в Узбекистане стало наличие единого органа, ответственного за все процессы. Это, по мнению экспертов, обеспечивает целостность и эффективность.По его словам, такой подход позволил выстроить системную и последовательную политику.Он также отметил, что Узбекистан отказался от принятия единого закона о криптовалютах, отдав предпочтение регулированию через подзаконные акты.Криптовалюта — пока не средство оплатыЗакиров напомнил, что в Узбекистане по-прежнему запрещено использовать криптоактив как средство оплаты. Впрочем, возможны изменения.Электронная коммерция и новые инициативыПараллельно с обсуждением крипторынка, регуляторы готовят новые законопроекты для координирования электронной коммерции. Как сообщил начальник управления электронной коммерции НАПП Камронбек Мухаммадиев, разрабатываются три проекта, включая нормы для BNPL-сервисов, которые позволяют купить товар или услугу в рассрочку.Мухаммадиев добавил, что более половины онлайн-продаж в стране проходят через рассрочку, а значит, регулирование должно поддерживать рост, а не сдерживать его."Регулятор не намерен "задушить" развитие рынка", — подчеркнул он.Безопасность курьеров и криптокартыОдним из нововведений станет обязательное страхование жизни курьеров в сфере электронной торговли.По его словам, сегодня в отрасли задействовано более 25 тыс. курьеров.Также он рассказал о пилотном проекте криптокарты, с помощью которой можно будет мгновенно конвертировать криптоактив в фиат (прим. ред. — официальное платежное средство) во время оплаты.Легализация автосписания небанковских рассрочекОбсуждалась и возможность легализации автосписания для небанковских компаний, работающих с рассрочками. Из-за таких ограничений некоторые сервисы были вынуждены приостановить использование автосписания.По его словам, обсуждение с Центральным банком уже началось. Цель — создать прозрачные условия, при которых автосписание станет законным и доступным для всех участников рынка.
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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узбекистан защита курьеры криптоактивы
узбекистан защита курьеры криптоактивы

Crypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров

18:30 16.04.2025
© Sputnik . Элина БекназароваCrypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров
Crypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
Узбекистан представил свой подход к регулированию криптоактивов и развитию электронной коммерции. В числе инициатив — запуск криптокарт, новые правила для BNPL-сервисов и обсуждение автосписания.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал форум Crypto Week Uzbekistan 2025. В программе — более 20 сессий, выставка, презентации стартапов и деловые встречи. Спикерами стали представители отрасли, регуляторы и инвесторы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik . Элина БекназароваCrypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров
Crypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2025
Crypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров
© Sputnik . Элина Бекназарова
Главные темы первого дня — регулирование криптовалют, внедрение блокчейн-технологий и развитие цифровых решений в финансовом секторе.
Узбекистан делает ставку на гибкое регулирование
© Sputnik . Элина БекназароваCrypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров
Crypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2025
Crypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров
© Sputnik . Элина Бекназарова
Особенностью регулирования крипторынка в Узбекистане стало наличие единого органа, ответственного за все процессы. Это, по мнению экспертов, обеспечивает целостность и эффективность.
"Когда у страны один орган, отвечающий за все процессы в криптосфере — это не слабость, а преимущество", — подчеркнул представитель Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Аскаржон Закиров.
По его словам, такой подход позволил выстроить системную и последовательную политику.
Он также отметил, что Узбекистан отказался от принятия единого закона о криптовалютах, отдав предпочтение регулированию через подзаконные акты.
"Мы понимали, что, если бы приняли закон в 2020 году, он бы устарел уже через месяц. Поэтому выбрали путь гибкого регулирования", — пояснил Закиров.
Криптовалюта — пока не средство оплаты
Закиров напомнил, что в Узбекистане по-прежнему запрещено использовать криптоактив как средство оплаты. Впрочем, возможны изменения.
"Мир движется в сторону токенизации (перевод ценных активов в цифровой формат) и стейблкоинов (криптовалюта, привязанная к обычным деньгам). Мы тоже следим за этим, но пока не спешим", — сказал он.
Электронная коммерция и новые инициативы
Параллельно с обсуждением крипторынка, регуляторы готовят новые законопроекты для координирования электронной коммерции. Как сообщил начальник управления электронной коммерции НАПП Камронбек Мухаммадиев, разрабатываются три проекта, включая нормы для BNPL-сервисов, которые позволяют купить товар или услугу в рассрочку.
"Особое внимание уделяется защите прав потребителей и ограничению наценок по рассрочкам", — отметил он.
Мухаммадиев добавил, что более половины онлайн-продаж в стране проходят через рассрочку, а значит, регулирование должно поддерживать рост, а не сдерживать его.

"Регулятор не намерен "задушить" развитие рынка", — подчеркнул он.
Безопасность курьеров и криптокарты
Одним из нововведений станет обязательное страхование жизни курьеров в сфере электронной торговли.

"Некоторые игроки рынка уже добровольно внедряют эту практику, что помогает повысить стандарт безопасности и снизить риски для работников. Примеры таких игроков нас очень радуют", — подчеркнул Мухаммадиев.

По его словам, сегодня в отрасли задействовано более 25 тыс. курьеров.
Также он рассказал о пилотном проекте криптокарты, с помощью которой можно будет мгновенно конвертировать криптоактив в фиат (прим. ред. — официальное платежное средство) во время оплаты.
"При оплате, например, обеда, происходит мгновенный обмен между криптобиржей и банком: криптоактивы, такие как биткоин, конвертируются по текущему курсу в фиат, и сумма списывается с карты. Это обеспечивает удобство использования криптоактивов для повседневных покупок, хотя напрямую для оплаты она не используется", — объяснил он.
Легализация автосписания небанковских рассрочек
Обсуждалась и возможность легализации автосписания для небанковских компаний, работающих с рассрочками.

"Сейчас только банки могут законно “лезть в карман” клиенту и при определенных условиях забирать деньги. Остальные компании делали это через банки, но без лицензии они не имеют на это права", — отметил Мухаммадиев.

Из-за таких ограничений некоторые сервисы были вынуждены приостановить использование автосписания.
"По моему мнению, это классная и полезная услуга. Ее стоит легализовать, прописать правила и условия, чтобы все могли пользоваться этим инструментом", — добавил он.
По его словам, обсуждение с Центральным банком уже началось. Цель — создать прозрачные условия, при которых автосписание станет законным и доступным для всех участников рынка.
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