https://uz.sputniknews.ru/20250416/crypto-week-uzbekistan-2025-48915529.html

Crypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров

Crypto Week Uzbekistan 2025: криптокарты и защита курьеров

Sputnik Узбекистан

Узбекистан представил свой подход к регулированию криптоактивов и развитию электронной коммерции. В числе инициатив — запуск криптокарт, новые правила для BNPL-сервисов и обсуждение автосписания

2025-04-16T18:30+0500

2025-04-16T18:30+0500

2025-04-16T18:30+0500

эксклюзив

узбекистан

форум

криптовалюта

электронная коммерция

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал форум Crypto Week Uzbekistan 2025. В программе — более 20 сессий, выставка, презентации стартапов и деловые встречи. Спикерами стали представители отрасли, регуляторы и инвесторы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Главные темы первого дня — регулирование криптовалют, внедрение блокчейн-технологий и развитие цифровых решений в финансовом секторе.Узбекистан делает ставку на гибкое регулированиеОсобенностью регулирования крипторынка в Узбекистане стало наличие единого органа, ответственного за все процессы. Это, по мнению экспертов, обеспечивает целостность и эффективность.По его словам, такой подход позволил выстроить системную и последовательную политику.Он также отметил, что Узбекистан отказался от принятия единого закона о криптовалютах, отдав предпочтение регулированию через подзаконные акты.Криптовалюта — пока не средство оплатыЗакиров напомнил, что в Узбекистане по-прежнему запрещено использовать криптоактив как средство оплаты. Впрочем, возможны изменения.Электронная коммерция и новые инициативыПараллельно с обсуждением крипторынка, регуляторы готовят новые законопроекты для координирования электронной коммерции. Как сообщил начальник управления электронной коммерции НАПП Камронбек Мухаммадиев, разрабатываются три проекта, включая нормы для BNPL-сервисов, которые позволяют купить товар или услугу в рассрочку.Мухаммадиев добавил, что более половины онлайн-продаж в стране проходят через рассрочку, а значит, регулирование должно поддерживать рост, а не сдерживать его."Регулятор не намерен "задушить" развитие рынка", — подчеркнул он.Безопасность курьеров и криптокартыОдним из нововведений станет обязательное страхование жизни курьеров в сфере электронной торговли.По его словам, сегодня в отрасли задействовано более 25 тыс. курьеров.Также он рассказал о пилотном проекте криптокарты, с помощью которой можно будет мгновенно конвертировать криптоактив в фиат (прим. ред. — официальное платежное средство) во время оплаты.Легализация автосписания небанковских рассрочекОбсуждалась и возможность легализации автосписания для небанковских компаний, работающих с рассрочками. Из-за таких ограничений некоторые сервисы были вынуждены приостановить использование автосписания.По его словам, обсуждение с Центральным банком уже началось. Цель — создать прозрачные условия, при которых автосписание станет законным и доступным для всех участников рынка.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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