https://uz.sputniknews.ru/20250416/pochti-vse-poezdki-po-tashkentu--po-beznalu-48916977.html

Почти все поездки по Ташкенту — по безналу

Почти все поездки по Ташкенту — по безналу

Sputnik Узбекистан

При этом бумажные QR-билеты почти исчезли из столичных автобусов, но в метро ими по-прежнему пользуется каждый восьмой пассажир

2025-04-16T19:00+0500

2025-04-16T19:00+0500

2025-04-16T19:00+0500

инфографика

узбекистан

транспорт

безналичная оплата

цифровые технологии

общество

автобусы

ташкентский метрополитен

ташкент

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Жители столицы Узбекистана предпочитают оплачивать проезд банковскими и транспортными картами. В частности, по данным одного дня 2025 года, 99,7% оплат в автобусах и 88% в метро были совершены электронным способом.При этом бумажные QR-билеты почти исчезли из автобусов (всего 0,3%), но в метро ими по-прежнему пользуется каждый восьмой пассажир.Общественный транспорт Узбекистана, включающий более 4 тыс. автобусов и 73 станции метрополитена, оснащен более чем 9 тыс. платежных терминалов.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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