https://uz.sputniknews.ru/20250416/pochti-vse-poezdki-po-tashkentu--po-beznalu-48916977.html
Почти все поездки по Ташкенту — по безналу
Почти все поездки по Ташкенту — по безналу
Sputnik Узбекистан
При этом бумажные QR-билеты почти исчезли из столичных автобусов, но в метро ими по-прежнему пользуется каждый восьмой пассажир
2025-04-16T19:00+0500
2025-04-16T19:00+0500
2025-04-16T19:00+0500
инфографика
узбекистан
транспорт
безналичная оплата
цифровые технологии
общество
автобусы
ташкентский метрополитен
ташкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/10/48911677_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_659ebcfa2935814ac0046b6f3ff5b6eb.png
Жители столицы Узбекистана предпочитают оплачивать проезд банковскими и транспортными картами. В частности, по данным одного дня 2025 года, 99,7% оплат в автобусах и 88% в метро были совершены электронным способом.При этом бумажные QR-билеты почти исчезли из автобусов (всего 0,3%), но в метро ими по-прежнему пользуется каждый восьмой пассажир.Общественный транспорт Узбекистана, включающий более 4 тыс. автобусов и 73 станции метрополитена, оснащен более чем 9 тыс. платежных терминалов.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/10/48911677_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_84548a964a25644cf104fcf7a01c1592.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
поездки ташкент
Почти все поездки по Ташкенту — по безналу
При этом бумажные QR-билеты почти исчезли из столичных автобусов, но в метро ими по-прежнему пользуется каждый восьмой пассажир.
Жители столицы Узбекистана предпочитают оплачивать проезд банковскими и транспортными картами.
В частности, по данным одного дня 2025 года, 99,7% оплат в автобусах и 88% в метро были совершены электронным способом.
При этом бумажные QR-билеты почти исчезли из автобусов (всего 0,3%), но в метро ими по-прежнему пользуется каждый восьмой пассажир.
Общественный транспорт Узбекистана, включающий более 4 тыс. автобусов и 73 станции метрополитена, оснащен более чем 9 тыс. платежных терминалов.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
.