В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят строительство малой АЭС в республике
15:00 16.04.2025 (обновлено: 15:09 16.04.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В настоящее время идет работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. 14 апреля в Джизаке начали строить первые объекты.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 17 апреля в 14.00 (время ташкентское) обсудят строительство малой АЭС в республике.
В настоящее время ведется работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. 14 апреля в Джизаке начали возводить первые объекты.
Спикер — заместитель директора дирекции по строительству АЭС Атабек Омонов.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.