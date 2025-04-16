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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят строительство малой АЭС в республике
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят строительство малой АЭС в республике
Sputnik Узбекистан
В настоящее время идет работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. 14 апреля в Джизаке начали строить первые объекты
2025-04-16T15:00+0500
2025-04-16T15:09+0500
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узбекистан
строительство аэс в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 17 апреля в 14.00 (время ташкентское) обсудят строительство малой АЭС в республике.В настоящее время ведется работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. 14 апреля в Джизаке начали возводить первые объекты.Спикер — заместитель директора дирекции по строительству АЭС Атабек Омонов.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comпродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр sputnik узбекистан строительство малая аэс
пресс-центр sputnik узбекистан строительство малая аэс

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят строительство малой АЭС в республике

15:00 16.04.2025 (обновлено: 15:09 16.04.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В настоящее время идет работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. 14 апреля в Джизаке начали строить первые объекты.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 17 апреля в 14.00 (время ташкентское) обсудят строительство малой АЭС в республике.
В настоящее время ведется работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. 14 апреля в Джизаке начали возводить первые объекты.
Спикер — заместитель директора дирекции по строительству АЭС Атабек Омонов.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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