https://uz.sputniknews.ru/20250416/press-tsentre-sputnik-uzbekistan-stroitelstvo-maloy-aes-48908492.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят строительство малой АЭС в республике

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят строительство малой АЭС в республике

Sputnik Узбекистан

В настоящее время идет работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. 14 апреля в Джизаке начали строить первые объекты

2025-04-16T15:00+0500

2025-04-16T15:00+0500

2025-04-16T15:09+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

строительство аэс в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 17 апреля в 14.00 (время ташкентское) обсудят строительство малой АЭС в республике.В настоящее время ведется работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. 14 апреля в Джизаке начали возводить первые объекты.Спикер — заместитель директора дирекции по строительству АЭС Атабек Омонов.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comпродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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