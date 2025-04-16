Рустам Сагдуллаев стал лауреатом премии "Звезды Содружества"
11:00 16.04.2025 (обновлено: 11:13 16.04.2025)
© Ташкентский филиал ВГИКаРустам Сагдуллаев
© Ташкентский филиал ВГИКа
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На соискание высокой награды в этом году претендовали 15 номинантов из 8 стран. Решением жюри премии присудили семи соискателям.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев стал лауреатом главной гуманитарной премии СНГ "Звезды Содружества" за 2024 год, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Ее ежегодно присуждают представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.
Размер премии — 2 млн рублей.
На соискание высокой награды в этом году претендовали 15 номинантов из 8 стран. Решением жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры и образования из всех стран СНГ, премии присудили семи соискателям.
Лауреаты премии "Звезды Содружества" в номинации "За выдающийся вклад в культуру и искусство":
Эдуард Тадевосян (Армения) — народный артист Армении, профессор Ереванской государственной консерватории, руководитель квартета имени Комитаса;
Елена Атрашкевич (Беларусь) — композитор, председатель Белорусского союза композиторов, преподаватель Минского колледжа искусств;
Айжан Беккулова (Казахстан) — эксперт Национального комитета по нематериальному культурному наследию, председатель Союза ремесленников Казахстана;
Денис Мацуев (Россия) — пианист, народный артист России, солист Московской государственной филармонии;
Рустам Сагдуллаев (Узбекистан) — заслуженный артист Узбекистана, почетный профессор филиала Всероссийского университета кинематографии им. С. Герасимова в Ташкенте.
Лауреаты в номинации "За выдающийся вклад и достижения в области науки и образования":
Азиз Алиев (Азербайджан) — профессор, ректор Бакинского филиала Первого Московского медицинского университета им. И. Сеченова;
Мухаммадюсуф Имомзода (Таджикистан) — академик, профессор кафедры персидстко-таджикской литературы Таджикского национального университета.
Лауреат в номинации "За выдающийся вклад в гуманитарную деятельность":
Тугелбай Казаков (Кыргызстан) – народный артист Кыргызстана, председатель комиссии по государственным премиям, председатель Союза музыкальных деятелей.
Награждение лауреатов состоится в Душанбе 14 мая этого года на Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ.