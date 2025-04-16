https://uz.sputniknews.ru/20250416/rustam-sagdullaev-laureat-premii-zvezdy-sodrujestva-48903420.html

Рустам Сагдуллаев стал лауреатом премии "Звезды Содружества"

Рустам Сагдуллаев стал лауреатом премии "Звезды Содружества"

Sputnik Узбекистан

На соискание высокой награды в этом году претендовали 15 номинантов из 8 стран. Решением жюри премии присудили семи соискателям

2025-04-16T11:00+0500

2025-04-16T11:00+0500

2025-04-16T11:13+0500

общество

культура

снг

премия

рустам сагдуллаев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев стал лауреатом главной гуманитарной премии СНГ "Звезды Содружества" за 2024 год, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Ее ежегодно присуждают представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.Размер премии — 2 млн рублей.На соискание высокой награды в этом году претендовали 15 номинантов из 8 стран. Решением жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры и образования из всех стран СНГ, премии присудили семи соискателям.Лауреаты премии "Звезды Содружества" в номинации "За выдающийся вклад в культуру и искусство":Лауреаты в номинации "За выдающийся вклад и достижения в области науки и образования":Лауреат в номинации "За выдающийся вклад в гуманитарную деятельность":Награждение лауреатов состоится в Душанбе 14 мая этого года на Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ.

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рустам сагдуллаев лауреат премии звезды содружества