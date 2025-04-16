https://uz.sputniknews.ru/20250416/ssha-nachali-poluprovodnikovuyu-poluvoynu-48905453.html

США начали полупроводниковую полувойну

США начали полупроводниковую полувойну

Sputnik Узбекистан

Торгово-санкционная война между Соединенными Штатами и Китаем резко набирает обороты, с той лишь разницей, что информационное поле практически полностью занято... 16.04.2025, Sputnik Узбекистан

2025-04-16T16:00+0500

2025-04-16T16:00+0500

2025-04-16T16:00+0500

колумнисты

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Торгово-санкционная война между Соединенными Штатами и Китаем резко набирает обороты, с той лишь разницей, что информационное поле практически полностью занято американскими трактовками, а Поднебесная традиционно отмалчивается, пишет колумнист РИА Новости. Reuters со ссылкой на свои источники пишет, что уже на этой неделе Дональд Трамп введет заградительные тарифы на ввоз полупроводников в США. Попутно будет проведено некое расследование, целью которого является определить и оценить имеющиеся цепочки импорта полупроводников в Штаты. Критически важный момент здесь в том, что администрация Белого дома заранее стелет соломку, а конкретно говорит, что политика в отношении компаний-поставщиков будет гибкой и индивидуальной.С точки зрения тактики ход очень хитрый. Трамп заранее ставит всех поставщиков, заинтересованных в сохранении американского рынка сбыта, в зависимое положение просящего. Плюс оставляет себе путь для отхода на тот случай, если заградительные пошлины нанесут слишком уж ощутимый урон ключевым технологичным отраслям экономики и поставят под вопрос обороноспособность США.Информационные источники нашей страны в силу понятных причин в плане симпатий тяготеют к Китаю. И в большинстве случаев анализ данных инициатив Вашингтона сводится к высмеиванию: мол, без высокотехнологичной китайской продукции им никак не обойтись. Реальность же несколько сложнее, и для понимания процессов не помешает узнать базовые цифры.Мировой рынок полупроводников и сопутствующей продукции оценивается в 580 миллиардов долларов — именно таков объем продаж по итогам 2023-го. В год реализуется более триллиона полупроводниковых кристаллов или по сто чипов на каждого жителя Земли.Глобальный рынок стоит на производственных хребтах трех китов: двадцать пять процентов мощностей расположено в Южной Корее и по 22 процента — в Китае и на Тайване. Пекин традиционно включает тайваньские показатели в свою статистику, но мы специально воспользуемся западной классификацией, ни в коей мере не ставя под сомнение территориальную целостность нашего юго-восточного соседа. Далее в списке располагаются Япония (13 процентов), Штаты (8 процентов), Евросоюз, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, оптом закрывающие около 10 процентов производственных мощностей.При этом нужно понимать, что рынок полупроводников имеет громадную и очень разветвленную линейку продукции, куда по отдельным категориям включают как исходное производственное сырье, так и готовые решения вроде интегральных микросхем, микрочипов и полностью собранных электронных устройств. Например, Тайвань, контролируя почти четверть мировых производственных мощностей, умудряется производить до 90 процентов больших и сверхбольших интегральных микросхем. Даже при условии, что 55 процентов профильной продукции (на сумму свыше 90 миллиардов долларов) уходит в Китай, объем и сложность изделий позволяют тайваньским компаниям контролировать по отдельным направлениям до 60 процентов мирового экспортного рынка.Если рассматривать глобальный рынок с корпоративной точки зрения, то три самые крупные компании-производители — это Samsung Electronics Co. Ltd., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) и Nvidia Corp. (NVDA).Учитывая, что без полупроводников невозможно существование современных электронных систем — от банальных смартфонов до баллистических ракет и спутниковых группировок, думаем, что ни у кого теперь нет вопросов, почему Вашингтон категорически отказывается признавать Тайвань частью Китая.Но вернемся к теме разговора.Внутренний американский рынок полупроводниковой продукции, по оценкам специалистов, к концу текущего года по объему выручки преодолеет отметку в 96 миллиардов долларов, из которых более 85,7 миллиарда принесут интегральные микросхемы. Американский рынок полупроводников показывает стабильный рост и, согласно прогнозам, будет и дальше расти в среднем на восемь процентов в год, что к 2030-му позволит выйти на годовой оборот в 131 миллиард долларов. К слову, как ожидается, Китай уже по итогам текущего года по аналогичному показателю заработает 204 миллиарда.Крупнейшие национальные компании, в пользу которых играет администрация Трампа, это Nvidia, Broadcom Inc., Intel, Micron Technology, Qualcomm Incorporated, Texas Instruments, Advanced Micro Devices и ряд других. Важный момент заключается в том, что на территории США давно и широко работают такие компании, как упомянутая уже тайваньская TSMC, датская ASML Holding или корейская Samsung Electronics. То есть Вашингтон рассматривает их как частично американские, и вводимые в моменте санкции направлены на полное переподчинение и встраивание уже готовых полупроводниковых производств в американские рыночные цепочки. Оговорка Трампа про выборочную, гибкую политику по отношению к игрокам рынка и импортерам вовсе не случайна.Очень интересна и структура импорта полупроводниковой продукции в США.Вопреки ожиданиям, Китай тут представлен очень слабо. Согласно отчету Tracing the Import Sources of Semiconductor Manufacturing Equipment, составленному Комиссией по международной торговле США, крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции в Соединенные Штаты является Япония. На ее долю приходится 80 процентов импорта, которые между собой делят компании Tokyo Electron и Murata Machinery. Далее в тройке — Сингапур с долей в одиннадцать процентов и Тайвань, у него шесть процентов местного рынка.Схожая тенденция наблюдается в сегменте импорта готовых полупроводниковых устройств. Штаты завозят их из Вьетнама (5,6 миллиарда долларов), Таиланда (3,5 миллиарда), Малайзии (3,3 миллиарда), Индии и Камбоджи на сумму 1,6 и 1,3 миллиарда долларов соответственно. Злые языки утверждают, что изрядная часть профильного импорта, приходящего из стран Юго-Восточной Азии, изначально является китайской продукцией, но формально тут не подкопаться. Напрямую у Поднебесной американцы покупают очень мало кристаллов, чипов и микросхем.Все происходящее между Вашингтоном и Пекином в плане принудительного удорожания экспорта-импорта пока напоминает первый раунд боксерского поединка, где соперники не бьют в полную силу, а быстрыми джебами прощупывают оборону оппонента. Цель — найти слабые места и понять собственные перспективы, если бой перейдет в открытый размен ударами. Но с учетом того, что Трамп ввел и буквально через несколько дней отменил пошлины на широкую номенклатуру китайской электроники, первый раунд завершается с явным преимуществом Китая.

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2025

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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сша полупроводники война