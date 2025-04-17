Почвенная клиника: узбекские специалисты проводят учебные занятия в Афганистане
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВ Афганистане проводятся учебные занятия по теме "Почвенная клиника"
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
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Цель — эффективное использование мобильной лаборатории для определения различных агрохимических показателей, переданной республикой афганской стороне.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекские специалисты проводят в Афганистане учебные занятия на тему "Почвенная клиника", сообщает пресс-служба Минсельхоза РУз.
Ранее республика передала афганской стороне одноименную мобильную лабораторию.
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВ Афганистане проводятся учебные занятия по теме "Почвенная клиника"
В Афганистане проводятся учебные занятия по теме "Почвенная клиника"
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
“Специалисты Института почвоведения и агрохимических исследований обучают 20 специалистов афганского учреждения, специализирующегося на анализе почв при Министерстве сельского хозяйства, орошения и животноводства, методическим и практическим навыкам”, — говорится в сообщении.
Мобильная лаборатория "Почвенная клиника" позволяет быстро и точно определять прямо на поле, на разных стадиях вегетации сельхозкультур, мелиоративное состояние почвы, уровень обеспеченности элементами питания и другие агрохимические показатели, включая степень засоленности, кислотность почвы, ее влажность, температуру, плотность, глубину вспашки, нормы и сроки полива.
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВ Афганистане проводятся учебные занятия по теме "Почвенная клиника"
В Афганистане проводятся учебные занятия по теме "Почвенная клиника"
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
На основе полученных результатов разрабатывают практические рекомендации по эффективному использованию минеральных и органических удобрений в соответствии с потребностями растений, а также по научно обоснованной организации системы орошения.