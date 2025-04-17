https://uz.sputniknews.ru/20250417/uzbekskie-spetsialisty-provodyat-uchebnye-zanyatiya-v-afganistane-48926622.html

Почвенная клиника: узбекские специалисты проводят учебные занятия в Афганистане

Почвенная клиника: узбекские специалисты проводят учебные занятия в Афганистане

Sputnik Узбекистан

Цель — эффективное использование мобильной лаборатории для определения различных агрохимических показателей, переданной республикой афганской стороне.

2025-04-17T16:55+0500

2025-04-17T16:55+0500

2025-04-17T16:55+0500

узбекистан

афганистан

сотрудничество

сельское хозяйство

лаборатория

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекские специалисты проводят в Афганистане учебные занятия на тему "Почвенная клиника", сообщает пресс-служба Минсельхоза РУз.Ранее республика передала афганской стороне одноименную мобильную лабораторию.Мобильная лаборатория "Почвенная клиника" позволяет быстро и точно определять прямо на поле, на разных стадиях вегетации сельхозкультур, мелиоративное состояние почвы, уровень обеспеченности элементами питания и другие агрохимические показатели, включая степень засоленности, кислотность почвы, ее влажность, температуру, плотность, глубину вспашки, нормы и сроки полива.На основе полученных результатов разрабатывают практические рекомендации по эффективному использованию минеральных и органических удобрений в соответствии с потребностями растений, а также по научно обоснованной организации системы орошения.

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