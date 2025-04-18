https://uz.sputniknews.ru/20250418/devyatoe-maya-novyy-zapadnyy-simvolizm-48940601.html

Девятое мая: новый западный символизм

Девятое мая: новый западный символизм

Sputnik Узбекистан

Девятое мая сегодня наполняется новым историческим символизмом. Мир поделился на те страны, которые могут и будут праздновать Победу 9 мая и на тех, кто не может и не будет.

2025-04-18T16:58+0500

2025-04-18T16:58+0500

2025-04-18T17:07+0500

сша

9 мая

брюссель

европа

украина

россия

день победы

колумнисты

прибалтика

сербия

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Брюссель в лице его главного дипломата Каи Каллас (Эстония) решил угрожать Белграду по поводу присутствия сербского руководства на параде Победы в Москве. Якобы тогда Сербии не бывать в Евросоюзе. При этом забывается, что само объединение Европы на основе позитивного сотрудничества стало возможным именно в результате нашей Победы над нацистской Германией. В противном случае вся Европа была бы нацифицирована, как она находилась под пятой Наполеона, пока не вмешалась Россия. И сейчас Евросоюз разрушается, в том числе экономически, потому что утратил этот позитивный смысл своего существования, напрямую связанный с широким сотрудничеством с Россией. Об этом пишет колумнист РИА Новости Александр Яковенко. Заодно упомяну Украину при нынешнем режиме Зеленского, которая, став анти-Россией, подписала себе в нынешнем виде приговор. Даже Збигнев Бжезинский признавал, что независимая Украина сможет существовать лишь в тесном сотрудничестве с Россией, имея с ней дружественные отношения. Так что Евросоюз попадает в этот общий тренд европейской политики.Какое же реальное будущее у ЕС, который Жозеп Боррель (Испания), предшественник Каллас, назвал "райским садом"?Объединенная Европа нищает на глазах: ВВП на душу населения на 80% ниже, чем в США. А ведь накануне Глобального финансового кризиса 2008 года ЕС по размеру ВВП сравнялся с Америкой. Потом пошел понижающий тренд, и сейчас размер их экономик соотносится как один к двум (при населении 450 миллионов к 340 миллионам). Сказались и ковид, и бездумная миграционная политика, и, конечно, курс на конфронтацию с Россией. По сути, холодная война для европейских элит никогда не прекращалась.Отсюда печальные итоги. Европейцы переселяются в Россию в том числе по идейным соображениям, исходя из традиционных ценностей. Но главное — это беспросветное экономическое будущее. Хорошей иллюстрацией служат страны Прибалтики, где вымирает титульное население — молодежь уже давно откочевала в другие страны Европы и в США.Недавно побывал в Белграде и говорил с сербами, в том числе на улице. Какая там европерспектива!? Катиться вместе в пропасть? Сербы, да и те, кто уже в Евросоюзе, склонны жить в реальном, а не воображаемом мире. Отсюда в Белграде меняется и отношение к Евросоюзу.И нынешние противоречия с Америкой Трампа, как к ним ни относиться, только высвечивают всю иллюзорность представлений Брюсселя о себе. Да, будущее было, но тогда, в сотрудничестве с Россией. А сейчас все эти перспективы "Европы в мире с собой" пущены по ветру в угоду антироссийским инстинктам европейских элит. Хотели окончательно решить "русский вопрос", а получается, как всегда в истории. И ничто иное, как Победа, не напоминает столь мощно об этом уроке истории — в этом ее сохраняющееся значение.Девятое мая сегодня наполняется новым историческим символизмом. Мир поделился на те страны, которые могут и будут праздновать Победу 9 мая, и на тех, кто не может и не будет.

украина

россия

прибалтика

сербия

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2025

Александр Яковенко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1c/47730051_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b1fef89d1ff06a820852cbe47207ffad.jpg

Александр Яковенко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1c/47730051_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b1fef89d1ff06a820852cbe47207ffad.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Яковенко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1c/47730051_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b1fef89d1ff06a820852cbe47207ffad.jpg

запад европа сербия 9 мая день победы москва зеленский