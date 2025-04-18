https://uz.sputniknews.ru/20250418/kakie-strany-grajdane-uzbekistana-mogut-poseschat-bez-vizy-48940048.html

Какие страны граждане Узбекистана могут посещать без визы – инфографика

Какие страны граждане Узбекистана могут посещать без визы – инфографика

Sputnik Узбекистан

В ОАЭ, Катаре, Таиланде, Таджикистане, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах узбекистанцам можно пребывать без визы до 30 дней, в России – до 90 дней.

2025-04-18T13:42+0500

2025-04-18T13:42+0500

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инфографика

узбекистан

виза

электронная виза

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паспорт

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Какие страны могут посещать без визы граждане Узбекистана? Согласно данным онлайн-платформы visaindex.com, обладатели узбекского паспорта могут совершать безвизовые поездки в 62 страны. Однако это не значит, что виза не нужна совсем. В каждой из указанных в инфографике странах свои визовые правила. К примеру, в ОАЭ, Катаре, Таиланде, Таджикистане, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах узбекистанцам можно пребывать без визы до 30 дней, в России - до 90 дней. В какой-то стране нужна электронная виза, а где-то разрешительный документ необходимо получить по прибытии. В каких странах узбекистанцы могут находиться без визы до 90 и до 180 дней — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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