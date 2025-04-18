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https://uz.sputniknews.ru/20250418/uzbekistan-obygral-kndr-i-vyshel-final-kubka-azii-u-17-po-futbolu-48933681.html
Узбекистан обыграл КНДР и вышел в финал Кубка Азии U-17 по футболу
Узбекистан обыграл КНДР и вышел в финал Кубка Азии U-17 по футболу
Sputnik Узбекистан
В полуфинальном матче сборная Узбекистана одержала уверенную победу над командой из КНДР, забив три безответных мяча в ворота противника. Таким образом узбекистанцы вышли в финал Кубка Азии, проходящего в Саудовской Аравии.
2025-04-18T09:50+0500
2025-04-18T10:08+0500
футбол
кубок азии
спорт
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии по футболу среди игроков до 17 лет (АФК U-17) в Саудовской Аравии, обыграв юношескую команду КНДР. Матч полуфинала завершился со счетом 3:0.На 31-й минуте матча счет открыл игрок сборной Узбекистана Садриддин Хасанов. На 40-й минуте игры Кан Мёнбом получил вторую желтую карточку за грубую игру и был удален с поля, оставив команду КНДР в меньшинстве.На 62-й минуте второго тайма Джамшидбек Рустамов довел счет до 2:0, а еще через 3 минуты Абубакир Шукуруллаев забил третий гол в ворота противника, таким образом решив исход игры.Стоит отметить что это был второй полуфинал чемпионата Азии среди игроков до 17 лет, в котором узбекистанцы победили соперника со счетом 3:0 и вышли в финал Кубка Азии. В финале, который состоится 20 апреля, команда Узбекистана встретится с хозяевами турнира — сборной Саудовской Аравии.
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футбол кубок азии матч узбекистан кндр
футбол кубок азии матч узбекистан кндр

Узбекистан обыграл КНДР и вышел в финал Кубка Азии U-17 по футболу

09:50 18.04.2025 (обновлено: 10:08 18.04.2025)
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В полуфинальном матче сборная Узбекистана одержала уверенную победу над командой из КНДР, забив три безответных мяча в ворота противника. Таким образом узбекистанцы вышли в финал Кубка Азии, проходящего в Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии по футболу среди игроков до 17 лет (АФК U-17) в Саудовской Аравии, обыграв юношескую команду КНДР. Матч полуфинала завершился со счетом 3:0.
На 31-й минуте матча счет открыл игрок сборной Узбекистана Садриддин Хасанов. На 40-й минуте игры Кан Мёнбом получил вторую желтую карточку за грубую игру и был удален с поля, оставив команду КНДР в меньшинстве.
На 62-й минуте второго тайма Джамшидбек Рустамов довел счет до 2:0, а еще через 3 минуты Абубакир Шукуруллаев забил третий гол в ворота противника, таким образом решив исход игры.
© Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана до 17 лет в третий раз в своей истории вышла в финал Кубка Азии - Sputnik Узбекистан
1/7
© Ассоциации футбола Узбекистана
© Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана до 17 лет в третий раз в своей истории вышла в финал Кубка Азии - Sputnik Узбекистан
2/7
© Ассоциации футбола Узбекистана
© Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана до 17 лет в третий раз в своей истории вышла в финал Кубка Азии - Sputnik Узбекистан
3/7
© Ассоциации футбола Узбекистана
© Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана до 17 лет в третий раз в своей истории вышла в финал Кубка Азии - Sputnik Узбекистан
4/7
© Ассоциации футбола Узбекистана
© Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана до 17 лет в третий раз в своей истории вышла в финал Кубка Азии - Sputnik Узбекистан
5/7
© Ассоциации футбола Узбекистана
© Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана до 17 лет в третий раз в своей истории вышла в финал Кубка Азии - Sputnik Узбекистан
6/7
© Ассоциации футбола Узбекистана
© Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана до 17 лет в третий раз в своей истории вышла в финал Кубка Азии - Sputnik Узбекистан
7/7
© Ассоциации футбола Узбекистана
Стоит отметить что это был второй полуфинал чемпионата Азии среди игроков до 17 лет, в котором узбекистанцы победили соперника со счетом 3:0 и вышли в финал Кубка Азии.
В финале, который состоится 20 апреля, команда Узбекистана встретится с хозяевами турнира — сборной Саудовской Аравии.
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