Узбекистан обыграл КНДР и вышел в финал Кубка Азии U-17 по футболу
Узбекистан обыграл КНДР и вышел в финал Кубка Азии U-17 по футболу
Sputnik Узбекистан
В полуфинальном матче сборная Узбекистана одержала уверенную победу над командой из КНДР, забив три безответных мяча в ворота противника. Таким образом узбекистанцы вышли в финал Кубка Азии, проходящего в Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии по футболу среди игроков до 17 лет (АФК U-17) в Саудовской Аравии, обыграв юношескую команду КНДР. Матч полуфинала завершился со счетом 3:0.На 31-й минуте матча счет открыл игрок сборной Узбекистана Садриддин Хасанов. На 40-й минуте игры Кан Мёнбом получил вторую желтую карточку за грубую игру и был удален с поля, оставив команду КНДР в меньшинстве.На 62-й минуте второго тайма Джамшидбек Рустамов довел счет до 2:0, а еще через 3 минуты Абубакир Шукуруллаев забил третий гол в ворота противника, таким образом решив исход игры.Стоит отметить что это был второй полуфинал чемпионата Азии среди игроков до 17 лет, в котором узбекистанцы победили соперника со счетом 3:0 и вышли в финал Кубка Азии. В финале, который состоится 20 апреля, команда Узбекистана встретится с хозяевами турнира — сборной Саудовской Аравии.
В полуфинальном матче сборная Узбекистана одержала уверенную победу над командой из КНДР, забив три безответных мяча в ворота противника. Таким образом узбекистанцы вышли в финал Кубка Азии, проходящего в Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии по футболу среди игроков до 17 лет (АФК U-17) в Саудовской Аравии, обыграв юношескую команду КНДР. Матч полуфинала завершился со счетом 3:0.
На 31-й минуте матча счет открыл игрок сборной Узбекистана Садриддин Хасанов. На 40-й минуте игры Кан Мёнбом получил вторую желтую карточку за грубую игру и был удален с поля, оставив команду КНДР в меньшинстве.
На 62-й минуте второго тайма Джамшидбек Рустамов довел счет до 2:0, а еще через 3 минуты Абубакир Шукуруллаев забил третий гол в ворота противника, таким образом решив исход игры.