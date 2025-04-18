В ЕАЭС станут больше привлекать и использовать кадровый потенциал транспортной отрасли
11:55 18.04.2025 (обновлено: 12:04 18.04.2025)
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Принято решение создать подкомитет по интеллектуальным транспортным системам, а также проработать вопрос о подготовке пула инфраструктурных проектов в странах "пятерки", которые в перспективе возможно реализовать вместе с третьими странами.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Ключевые вопросы развития транспорта в ЕАЭС рассмотрели участники заседания Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Заседание прошло под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева.
© ЕЭК Интеграцию в сфере транспорта обсудил профильный Консультативный комитет ЕЭК
Интеграцию в сфере транспорта обсудил профильный Консультативный комитет ЕЭК
© ЕЭК
Стороны договорились включить в "дорожную карту" по реализации транспортной политики стран ЕАЭС на 2024-2026 годы дополнительные мероприятия по привлечению и использованию кадрового потенциала транспортной отрасли.
"Одобрена информация о ходе реализации странами ЕАЭС Программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одной из стран ЕАЭС, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другой страны ЕАЭС", — отметили в ЕЭК.
Кроме того, было принято решение создать подкомитет по интеллектуальным транспортным системам при Консультативном комитете по транспорту и инфраструктуре для реализации Концепции о взаимодействии интеллектуальных транспортных систем.
Также участники решили проработать вопрос о подготовке пула инфраструктурных проектов в странах "пятерки", которые в перспективе возможно реализовать вместе с третьими странами.
© ЕЭК Интеграцию в сфере транспорта обсудил профильный Консультативный комитет ЕЭК
Интеграцию в сфере транспорта обсудил профильный Консультативный комитет ЕЭК
© ЕЭК
Кроме того, рассмотрена информация о мероприятиях по развитию отдельных участков евразийских транспортных маршрутов, выявлению и устранению "узких мест", в том числе за счет внедрения цифровых решений и сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС.
В завершение заседания стороны обсудили концепции проведения в рамках Евразийского экономического форума панельной сессии "Внедрение цифровых решений на транспорте в ЕАЭС: безбумажные технологии, автоматизированные и беспилотные транспортные средства" и панельной сессии "Устойчивый транспорт в регионе большой Евразии: мобильность, мультимодальность и цифровизация".