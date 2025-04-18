https://uz.sputniknews.ru/20250418/v-eaes-stanut-bolshe-ispolzovat-kadrovyy-potentsial-transportnoy-otrasli-48936530.html

В ЕАЭС станут больше привлекать и использовать кадровый потенциал транспортной отрасли

В ЕАЭС станут больше привлекать и использовать кадровый потенциал транспортной отрасли

Sputnik Узбекистан

Принято решение создать подкомитет по интеллектуальным транспортным системам, а также проработать вопрос о подготовке пула инфраструктурных проектов в странах "пятерки", которые в перспективе возможно реализовать вместе с третьими странами.

2025-04-18T11:55+0500

2025-04-18T11:55+0500

2025-04-18T12:04+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

транспорт

еэк

инфраструктура

цифровизация

транспортный коридор

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/12/48938021_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_45b644b3875dddfe881cf314d341ee8c.jpg

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Ключевые вопросы развития транспорта в ЕАЭС рассмотрели участники заседания Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Заседание прошло под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева. Стороны договорились включить в "дорожную карту" по реализации транспортной политики стран ЕАЭС на 2024-2026 годы дополнительные мероприятия по привлечению и использованию кадрового потенциала транспортной отрасли.Кроме того, было принято решение создать подкомитет по интеллектуальным транспортным системам при Консультативном комитете по транспорту и инфраструктуре для реализации Концепции о взаимодействии интеллектуальных транспортных систем.Также участники решили проработать вопрос о подготовке пула инфраструктурных проектов в странах "пятерки", которые в перспективе возможно реализовать вместе с третьими странами.Кроме того, рассмотрена информация о мероприятиях по развитию отдельных участков евразийских транспортных маршрутов, выявлению и устранению "узких мест", в том числе за счет внедрения цифровых решений и сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС.В завершение заседания стороны обсудили концепции проведения в рамках Евразийского экономического форума панельной сессии "Внедрение цифровых решений на транспорте в ЕАЭС: безбумажные технологии, автоматизированные и беспилотные транспортные средства" и панельной сессии "Устойчивый транспорт в регионе большой Евразии: мобильность, мультимодальность и цифровизация".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс еэк транспорт транспортный коридор