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В Ташкенте стартовала акция "Георгиевская ленточка" — Россотрудничество
В Ташкенте стартовала акция "Георгиевская ленточка" — Россотрудничество
Sputnik Узбекистан
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти.
2025-04-18T17:40+0500
2025-04-18T17:40+0500
2025-04-18T17:40+0500
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россотрудничество в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Ташкенте стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", сообщили в представительстве Россотрудничества в Узбекистане. В представительстве напомнили, что акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года, и ее слоган — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг.По данным пресс-службы, с 18 апреля по 9 мая в Русском доме в Ташкенте каждый желающий может получить ленточку с 8.00 до 19.00. В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.
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акция георгиевская лента ташкент день победы россотрудничество узбекистан россия
В Ташкенте стартовала акция "Георгиевская ленточка" — Россотрудничество
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Ташкенте стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", сообщили
в представительстве Россотрудничества в Узбекистане.
"В преддверии Дня памяти и почестей, Дня Победы, мы рады сообщить, что в Узбекистане стартует международная акция "Георгиевская ленточка", — говорится в сообщении.
В представительстве напомнили, что акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года, и ее слоган — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг.
История Георгиевской ленты восходит к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному императрицей Екатериной II. Цвета ленты – черный и оранжевый (желтый) – символизируют "дым и пламень", олицетворяя военную доблесть и славу.
По данным пресс-службы, с 18 апреля по 9 мая в Русском доме в Ташкенте каждый желающий может получить ленточку с 8.00 до 19.00.
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.