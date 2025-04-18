https://uz.sputniknews.ru/20250418/v-tashkente-startovala-aktsiya-georgievskaya-lentochka--rossotrudnichestvo-48943989.html

В Ташкенте стартовала акция "Георгиевская ленточка" — Россотрудничество

В Ташкенте стартовала акция "Георгиевская ленточка" — Россотрудничество

Sputnik Узбекистан

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти.

2025-04-18T17:40+0500

2025-04-18T17:40+0500

2025-04-18T17:40+0500

георгиевская ленточка

узбекистан

акция

день победы

россия

ташкент

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Ташкенте стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", сообщили в представительстве Россотрудничества в Узбекистане. В представительстве напомнили, что акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года, и ее слоган — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг.По данным пресс-службы, с 18 апреля по 9 мая в Русском доме в Ташкенте каждый желающий может получить ленточку с 8.00 до 19.00. В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.

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