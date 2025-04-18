https://uz.sputniknews.ru/20250418/yujnokoreyskaya-kompaniya-zaymetsya-modernizatsiey-aeroporta-urgencha--podrobnosti-48941733.html
Южнокорейская компания займется модернизацией аэропорта Ургенча — подробности
Южнокорейская компания займется модернизацией аэропорта Ургенча — подробности
Sputnik Узбекистан
Международный аэропорт Инчхон, ставший победителем отбора, является одним из крупнейших транспортных узлов в Северо-Восточной Азии. По итогам 2024 года аэропорт обслужил более 70 млн пассажиров.
2025-04-18T15:30+0500
2025-04-18T15:30+0500
2025-04-18T16:22+0500
аэропорт
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модернизация
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Крупная южнокорейская корпорация, управляющая международным аэропортом "Инчхон", стала победителем тендера на модернизацию и управление международным аэропортом "Ургенч" на основе государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.Открытый тендер на реализацию проекта был объявлен 1 августа 2024 года, отбор проходил в два этапа: запрос о квалификации и запрос предложений. В тендере приняли участие восемь компаний, пять из них прошли во второй финальный этап, по итогам которого межведомственной тендерной комиссией был определен победитель.В Uzbekistan Airports отметили, что проект ГЧП предусматривает совместную реализацию проекта по модернизации и управлению аэропортом. Следующим шагом станет заключение Соглашения о ГЧП согласно проекту с 19-летним концессионным периодом. В компании также напомнили, что проект государственно-частного партнерства по модернизации и управлению международным аэропортом "Ургенч" инициирован постановлением президента от 30 августа 2024 года и реализуется Uzbekistan Airports совместно с министерством транспорта и министерством экономики и финансов.
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ургенч хорезм аэропорт гчп uzbekistan airports инчхон
ургенч хорезм аэропорт гчп uzbekistan airports инчхон
Южнокорейская компания займется модернизацией аэропорта Ургенча — подробности
15:30 18.04.2025 (обновлено: 16:22 18.04.2025)
Международный аэропорт Инчхон, ставший победителем отбора, является одним из крупнейших транспортных узлов в Северо-Восточной Азии. По итогам 2024 года аэропорт обслужил более 70 млн пассажиров.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Крупная южнокорейская корпорация, управляющая международным аэропортом "Инчхон", стала победителем тендера на модернизацию и управление международным аэропортом "Ургенч" на основе государственно-частного партнерства, сообщили
в пресс-службе Uzbekistan Airports.
"Завершены все этапы тендера на модернизацию и управление международным аэропортом "Ургенч" на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). По итогам отбора победителем стала компания из Южной Кореи", — говорится в сообщении.
Открытый тендер на реализацию проекта был объявлен 1 августа 2024 года, отбор проходил в два этапа: запрос о квалификации и запрос предложений. В тендере приняли участие восемь компаний, пять из них прошли во второй финальный этап, по итогам которого межведомственной тендерной комиссией был определен победитель.
В Uzbekistan Airports отметили, что проект ГЧП предусматривает совместную реализацию проекта по модернизации и управлению аэропортом.
"Силами частного партнера должно быть обеспечено строительство и управление пассажирским и грузовым терминалами, включая наземное обслуживание. За государственным партнером остается строительство и управление аэродромным комплексом (взлетно-посадочная полоса, перрон)", — сообщили в компании.
Следующим шагом станет заключение Соглашения о ГЧП согласно проекту с 19-летним концессионным периодом.
"Объявление открытого тендера вызвало большой интерес со стороны крупных международных аэропортовых компаний. Международный аэропорт Инчхон, ставший победителем отбора, является не только главными воздушными воротами Республики Корея, но и одним из крупнейших транспортных узлов в Северо-Восточной Азии, который не раз входил в топ-10 самых развитых и самых загруженных аэропортов мира. По итогам 2024 года аэропорт Инчхон обслужил более 70 млн пассажиров. Мы уверены, что команда, которая займется реализацией проекта в Ургенче, превратит воздушную гавань Хорезма в одну из самых современных и удобных для пассажиров, повысит привлекательность региона для иностранных туристов и в целом внесет вклад в развитие авиационного сектора Узбекистана", — прокомментировали в Uzbekistan Airports.
В компании также напомнили, что проект государственно-частного партнерства по модернизации и управлению международным аэропортом "Ургенч" инициирован постановлением президента от 30 августа 2024 года и реализуется Uzbekistan Airports совместно с министерством транспорта и министерством экономики и финансов.