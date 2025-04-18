https://uz.sputniknews.ru/20250418/yujnokoreyskaya-kompaniya-zaymetsya-modernizatsiey-aeroporta-urgencha--podrobnosti-48941733.html

Южнокорейская компания займется модернизацией аэропорта Ургенча — подробности

Южнокорейская компания займется модернизацией аэропорта Ургенча — подробности

Sputnik Узбекистан

Международный аэропорт Инчхон, ставший победителем отбора, является одним из крупнейших транспортных узлов в Северо-Восточной Азии. По итогам 2024 года аэропорт обслужил более 70 млн пассажиров.

2025-04-18T15:30+0500

2025-04-18T15:30+0500

2025-04-18T16:22+0500

аэропорт

узбекистан

ургенч

модернизация

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uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Крупная южнокорейская корпорация, управляющая международным аэропортом "Инчхон", стала победителем тендера на модернизацию и управление международным аэропортом "Ургенч" на основе государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.Открытый тендер на реализацию проекта был объявлен 1 августа 2024 года, отбор проходил в два этапа: запрос о квалификации и запрос предложений. В тендере приняли участие восемь компаний, пять из них прошли во второй финальный этап, по итогам которого межведомственной тендерной комиссией был определен победитель.В Uzbekistan Airports отметили, что проект ГЧП предусматривает совместную реализацию проекта по модернизации и управлению аэропортом. Следующим шагом станет заключение Соглашения о ГЧП согласно проекту с 19-летним концессионным периодом. В компании также напомнили, что проект государственно-частного партнерства по модернизации и управлению международным аэропортом "Ургенч" инициирован постановлением президента от 30 августа 2024 года и реализуется Uzbekistan Airports совместно с министерством транспорта и министерством экономики и финансов.

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