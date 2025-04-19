https://uz.sputniknews.ru/20250419/obrazovanie-vodosnabjenie-transport-abr-profinansiruet-novye-proekty-uzbekistan-48950165.html

Образование, водоснабжение, транспорт: АБР профинансирует новые проекты в Узбекистане

Образование, водоснабжение, транспорт: АБР профинансирует новые проекты в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с директором постоянного представительства Азиатского банка развития в Узбекистане Канокпан Лао-Арая.

2025-04-19T13:22+0500

2025-04-19T13:22+0500

2025-04-19T13:22+0500

абр

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

сотрудничество

инвестиции

узбекистан

образование

водоснабжение

транспорт

финансирование

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. АБР готов профинансировать 12 новых проектов в Узбекистане в сферах образования, водоснабжения, транспорта и прямого финансирования частного сектора. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Соответствующая договоренность достигнута на встрече министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Узбекистане Канокпан Лао-Арая. В ходе встречи стороны детально обсудили реализацию текущих и перспективных проектов в рамках портфеля АБР – 60 проектов общей стоимостью $9,5 млрд. АБР выразил готовность профинансировать 12 новых проектов в таких сферах как образование, водоснабжение, транспорт и прямое финансирование частного сектора. В ходе встречи был также согласован Меморандум о взаимопонимании между Правительством Узбекистана и АБР на 2026–2028 годы. Документ предусматривает реализацию 28 перспективных проектов на общую сумму $4,2 млрд .

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