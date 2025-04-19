Образование, водоснабжение, транспорт: АБР профинансирует новые проекты в Узбекистане
© Пресс-служба МИПТ РУз.Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана провел встречу с директором постоянного представительства АБР в Узбекистане.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
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Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с директором постоянного представительства Азиатского банка развития в Узбекистане Канокпан Лао-Арая.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. АБР готов профинансировать 12 новых проектов в Узбекистане в сферах образования, водоснабжения, транспорта и прямого финансирования частного сектора. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.
Соответствующая договоренность достигнута на встрече министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Узбекистане Канокпан Лао-Арая.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана провел встречу с директором постоянного представительства АБР в Узбекистане.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана провел встречу с директором постоянного представительства АБР в Узбекистане.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В ходе встречи стороны детально обсудили реализацию текущих и перспективных проектов в рамках портфеля АБР – 60 проектов общей стоимостью $9,5 млрд.
АБР выразил готовность профинансировать 12 новых проектов в таких сферах как образование, водоснабжение, транспорт и прямое финансирование частного сектора.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана провел встречу с директором постоянного представительства АБР в Узбекистане.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана провел встречу с директором постоянного представительства АБР в Узбекистане.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В ходе встречи был также согласован Меморандум о взаимопонимании между Правительством Узбекистана и АБР на 2026–2028 годы. Документ предусматривает реализацию 28 перспективных проектов на общую сумму $4,2 млрд .