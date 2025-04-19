Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250419/tanzila-narbaeva-zasedanie-mpa-sng-80-letiye-pobedy-48949581.html
Танзила Нарбаева приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы
Танзила Нарбаева приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы
Sputnik Узбекистан
Глава верхней палаты парламента Узбекистана искренне поздравила участников мероприятия с 80-летием Великой Победы и отметила, что эта дата является символом великих ценностей для всего человечества – мира, мужества и солидарности.
2025-04-19T12:08+0500
2025-04-19T12:12+0500
танзила нарбаева
узбекистан
победа
9 мая
сенат олий мажлиса узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/13/48947905_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_032034f6fe6c77a7140828cb74069cf2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге парламентская делегация во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой приняла участие в торжественном заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Сената.В мероприятии также приняли участие руководители парламентов государств-участников СНГ и международных организаций.В ходе заседания глава верхней палаты парламента Узбекистана искренне поздравила участников мероприятия с 80-летием Великой Победы и отметила, что эта дата является символом великих ценностей для всего человечества – мира, мужества и солидарности.В 1941-1945 годах из Узбекистана было мобилизовано почти 2 миллиона человек, свыше половины из них погибли, получили ранения в боях или пропали без вести.Нарбаева подчеркнула, что такая историческая дата должна служить дальнейшему укреплению уз дружбы и сотрудничества между нашими народами, быть уроком мира и толерантности для молодого поколения.Также председатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.Церемония была приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и стала выражением глубокой благодарности и уважения к подвигу миллионов людей, отдавших свои жизни ради мира и свободы.Мероприятие прошло с участием руководителей и членов парламентских делегаций стран СНГ. В память о павших был возложен венок от имени глав делегаций, после чего участники церемонии поочередно возложили цветы к мемориалу.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/13/48947905_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_55f71191c943c0b3215c0966276f69c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
нарбаева заседание мпа снг победа
нарбаева заседание мпа снг победа

Танзила Нарбаева приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы

12:08 19.04.2025 (обновлено: 12:12 19.04.2025)
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Подписаться
Глава верхней палаты парламента Узбекистана искренне поздравила участников мероприятия с 80-летием Великой Победы и отметила, что эта дата является символом великих ценностей для всего человечества – мира, мужества и солидарности.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге парламентская делегация во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой приняла участие в торжественном заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Сената.
В мероприятии также приняли участие руководители парламентов государств-участников СНГ и международных организаций.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
В ходе заседания глава верхней палаты парламента Узбекистана искренне поздравила участников мероприятия с 80-летием Великой Победы и отметила, что эта дата является символом великих ценностей для всего человечества – мира, мужества и солидарности.

Великая Победа – это общая победа всех народов, которые плечом к плечу сражались против фашизма. Особо отмечены несоизмеримое мужество и труд народа Узбекистана, проявленные в годы войны как на фронте, так и в тылу", – подчеркнула Нарбаева.

© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
В 1941-1945 годах из Узбекистана было мобилизовано почти 2 миллиона человек, свыше половины из них погибли, получили ранения в боях или пропали без вести.

"Путь к Победе обеспечивался не только оружием, но и трудом, выдержкой и единством в тылу. В те годы в Узбекистан было эвакуировано более 170 заводов и фабрик, которые в короткие сроки были переведены на производство военной продукции", – отмечалось на заседании.

© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Нарбаева подчеркнула, что такая историческая дата должна служить дальнейшему укреплению уз дружбы и сотрудничества между нашими народами, быть уроком мира и толерантности для молодого поколения.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Также председатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Церемония была приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и стала выражением глубокой благодарности и уважения к подвигу миллионов людей, отдавших свои жизни ради мира и свободы.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2025
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Мероприятие прошло с участием руководителей и членов парламентских делегаций стран СНГ. В память о павших был возложен венок от имени глав делегаций, после чего участники церемонии поочередно возложили цветы к мемориалу.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0