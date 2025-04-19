https://uz.sputniknews.ru/20250419/tanzila-narbaeva-zasedanie-mpa-sng-80-letiye-pobedy-48949581.html

Танзила Нарбаева приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы

Танзила Нарбаева приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы

Sputnik Узбекистан

Глава верхней палаты парламента Узбекистана искренне поздравила участников мероприятия с 80-летием Великой Победы и отметила, что эта дата является символом великих ценностей для всего человечества – мира, мужества и солидарности.

2025-04-19T12:08+0500

2025-04-19T12:08+0500

2025-04-19T12:12+0500

танзила нарбаева

узбекистан

победа

9 мая

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге парламентская делегация во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой приняла участие в торжественном заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Сената.В мероприятии также приняли участие руководители парламентов государств-участников СНГ и международных организаций.В ходе заседания глава верхней палаты парламента Узбекистана искренне поздравила участников мероприятия с 80-летием Великой Победы и отметила, что эта дата является символом великих ценностей для всего человечества – мира, мужества и солидарности.В 1941-1945 годах из Узбекистана было мобилизовано почти 2 миллиона человек, свыше половины из них погибли, получили ранения в боях или пропали без вести.Нарбаева подчеркнула, что такая историческая дата должна служить дальнейшему укреплению уз дружбы и сотрудничества между нашими народами, быть уроком мира и толерантности для молодого поколения.Также председатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.Церемония была приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и стала выражением глубокой благодарности и уважения к подвигу миллионов людей, отдавших свои жизни ради мира и свободы.Мероприятие прошло с участием руководителей и членов парламентских делегаций стран СНГ. В память о павших был возложен венок от имени глав делегаций, после чего участники церемонии поочередно возложили цветы к мемориалу.

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