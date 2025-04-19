Танзила Нарбаева приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы
12:08 19.04.2025 (обновлено: 12:12 19.04.2025)
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
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Глава верхней палаты парламента Узбекистана искренне поздравила участников мероприятия с 80-летием Великой Победы и отметила, что эта дата является символом великих ценностей для всего человечества – мира, мужества и солидарности.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге парламентская делегация во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой приняла участие в торжественном заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Сената.
В мероприятии также приняли участие руководители парламентов государств-участников СНГ и международных организаций.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
В ходе заседания глава верхней палаты парламента Узбекистана искренне поздравила участников мероприятия с 80-летием Великой Победы и отметила, что эта дата является символом великих ценностей для всего человечества – мира, мужества и солидарности.
Великая Победа – это общая победа всех народов, которые плечом к плечу сражались против фашизма. Особо отмечены несоизмеримое мужество и труд народа Узбекистана, проявленные в годы войны как на фронте, так и в тылу", – подчеркнула Нарбаева.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
В 1941-1945 годах из Узбекистана было мобилизовано почти 2 миллиона человек, свыше половины из них погибли, получили ранения в боях или пропали без вести.
"Путь к Победе обеспечивался не только оружием, но и трудом, выдержкой и единством в тылу. В те годы в Узбекистан было эвакуировано более 170 заводов и фабрик, которые в короткие сроки были переведены на производство военной продукции", – отмечалось на заседании.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Нарбаева подчеркнула, что такая историческая дата должна служить дальнейшему укреплению уз дружбы и сотрудничества между нашими народами, быть уроком мира и толерантности для молодого поколения.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Также председатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Церемония была приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и стала выражением глубокой благодарности и уважения к подвигу миллионов людей, отдавших свои жизни ради мира и свободы.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПарламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Мероприятие прошло с участием руководителей и членов парламентских делегаций стран СНГ. В память о павших был возложен венок от имени глав делегаций, после чего участники церемонии поочередно возложили цветы к мемориалу.