https://uz.sputniknews.ru/20250419/uzbekskie-voennye-zanyali-pervoe-mesto-na-armeyskix-mejdunarodnyx-igrax-v-pakistane-48951225.html

Узбекские военные заняли первое место на Армейских международных играх в Пакистане

Узбекские военные заняли первое место на Армейских международных играх в Пакистане

Sputnik Узбекистан

Разведчики Узбекистана с рекордным результатом подняли флаг страны на самую высокую ступень пьедестала почета. 19.04.2025, Sputnik Узбекистан

2025-04-19T14:35+0500

2025-04-19T14:35+0500

2025-04-19T14:51+0500

узбекистан

пакистан

военные учения

минобороны узбекистана

золотая медаль

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АШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сборная Министерства обороны Узбекистана приняла участие в VIII Международных соревнованиях "Командный дух", проходивших в городе Пабби Исламской Республики Пакистан. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РУз.В состязаниях приняли участие более 30 команд из 15 стран. Соперниками Узбекистана стали военнослужащие из Бахрейна, Саудовской Аравии, США, Марокко, Китая, Иордании, Ирака, Турции, Мальдив, Шри-Ланки, Республики Беларусь, Казахстана, Катара и Пакистана.По условиям соревнований, команды должны были пройти маршрут до 90 км за 60 часов, а также продемонстрировать тактическо-специальную подготовку, стрельбу, медицинскую и инженерную подготовку, навыки установления связи, защиты от оружия массового поражения, решить задачи по военной топографии, а также справиться с неожиданными тестовыми заданиями.Отмечается, что сборная Минобороны Узбекистана установила рекорд соревнований, эвакуировав раненого весом 90 кг в полной экипировке на расстояние 5 километров за 34 минуты 15 секунд.По итогам международных состязаний первое место заняла команда Узбекистана с результатом 95%, второе завоевал Китай (74%), третье место досталось Бахрейну (65%).На торжественной церемонии закрытия международных соревнований команда Министерства обороны республики Узбекистан была награждена золотыми медалями.Стоит отметить, что сборная Узбекистана в пятый раз стала победителем этих игр.Главнокомандующий ВС Пакистана генерал Асим Мунир вручил главный приз соревнований руководителю узбекской команды, начальнику управления Министерства обороны, подполковнику Баходиру Касимову и наградил членов команды.

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