Узбекские военные заняли первое место на Армейских международных играх в Пакистане
14:35 19.04.2025 (обновлено: 14:51 19.04.2025)
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСборная Минобороны Узбекистана приняла участие в Международных соревнованиях в Пакистане.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Подписаться
Разведчики Узбекистана с рекордным результатом подняли флаг страны на самую высокую ступень пьедестала почета.
АШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сборная Министерства обороны Узбекистана приняла участие в VIII Международных соревнованиях "Командный дух", проходивших в городе Пабби Исламской Республики Пакистан. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РУз.
В состязаниях приняли участие более 30 команд из 15 стран. Соперниками Узбекистана стали военнослужащие из Бахрейна, Саудовской Аравии, США, Марокко, Китая, Иордании, Ирака, Турции, Мальдив, Шри-Ланки, Республики Беларусь, Казахстана, Катара и Пакистана.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСборная Минобороны Узбекистана приняла участие в Международных соревнованиях в Пакистане.
Сборная Минобороны Узбекистана приняла участие в Международных соревнованиях в Пакистане.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
По условиям соревнований, команды должны были пройти маршрут до 90 км за 60 часов, а также продемонстрировать тактическо-специальную подготовку, стрельбу, медицинскую и инженерную подготовку, навыки установления связи, защиты от оружия массового поражения, решить задачи по военной топографии, а также справиться с неожиданными тестовыми заданиями.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСборная Минобороны Узбекистана приняла участие в Международных соревнованиях в Пакистане.
Сборная Минобороны Узбекистана приняла участие в Международных соревнованиях в Пакистане.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
"Хотя команда министерства обороны нашей страны начала движение от первого контрольного пункта 17-й по счету, она успешно справилась со всеми задачами на каждом этапе и первой достигла финиша за 46 часов 44 минуты. Таким образом, наши военнослужащие показали сплоченность и высокий уровень выполнения поставленных задач", – подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что сборная Минобороны Узбекистана установила рекорд соревнований, эвакуировав раненого весом 90 кг в полной экипировке на расстояние 5 километров за 34 минуты 15 секунд.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСборная Минобороны Узбекистана приняла участие в Международных соревнованиях в Пакистане.
Сборная Минобороны Узбекистана приняла участие в Международных соревнованиях в Пакистане.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
По итогам международных состязаний первое место заняла команда Узбекистана с результатом 95%, второе завоевал Китай (74%), третье место досталось Бахрейну (65%).
На торжественной церемонии закрытия международных соревнований команда Министерства обороны республики Узбекистан была награждена золотыми медалями.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСборная Минобороны Узбекистана приняла участие в Международных соревнованиях в Пакистане.
Сборная Минобороны Узбекистана приняла участие в Международных соревнованиях в Пакистане.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Стоит отметить, что сборная Узбекистана в пятый раз стала победителем этих игр.
© Министерство обороны Республики УзбекистанНа международных соревнованиях военнослужащие Узбекистана одержали победу с рекордным результатом
На международных соревнованиях военнослужащие Узбекистана одержали победу с рекордным результатом
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Главнокомандующий ВС Пакистана генерал Асим Мунир вручил главный приз соревнований руководителю узбекской команды, начальнику управления Министерства обороны, подполковнику Баходиру Касимову и наградил членов команды.