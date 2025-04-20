https://uz.sputniknews.ru/20250420/kompleksnaya-reabilitatsiya-lits-s-invalidnostyu-v-sng-48968156.html
Комплексная реабилитация лиц с инвалидностью: в СНГ предлагают создать базовую организацию
Комплексная реабилитация лиц с инвалидностью: в СНГ предлагают создать базовую организацию
Sputnik Узбекистан
Представители Узбекистана приняли участие в заседании экспертной группы государств-участников Содружества
2025-04-20T15:43+0500
2025-04-20T15:43+0500
2025-04-20T15:43+0500
снг
россия
узбекистан
организация
реабилитация
лица с инвалидностью
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0e/47960009_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f559591b5529fde5b04952b4dabf7d05.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств предлагают создать базовую организацию в сфере комплексной реабилитации лиц с инвалидностью, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Цель — развитие и укрепление правового сотрудничества в части комплексной реабилитации и абилитации этой категории граждан, в том числе детей с инвалидностью, оказания им социальных и реабилитационных услуг в странах СНГ.Базовая организация будет заниматься разработкой научно-методического обеспечения, новых методов и технологий подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере, изучать, обобщать и распространять передовой опыт работы научных, образовательных и реабилитационных учреждений.В планах — проведение научных конференций, выставок и других мероприятий, способствующих развитию комплексной реабилитации лиц с инвалидностью.На заседании экспертной группы с участием представителей Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета Содружества согласовали проект соответствующего положения.Эксперты рассмотрели предложенные российской стороной и Исполкомом СНГ изменения в проект Положения о базовой организации и согласовали документ. Решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Экономического совета СНГ.Материалы заседания экспертной группы также направят членам Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ для оказания содействия во внутригосударственном согласовании.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0e/47960009_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fbac9b05195ab4438795eab7c9242c4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
реабилитация лица с инвалидностью снг организация узбекистан
реабилитация лица с инвалидностью снг организация узбекистан
Комплексная реабилитация лиц с инвалидностью: в СНГ предлагают создать базовую организацию
Представители Узбекистана приняли участие в заседании экспертной группы государств-участников Содружества.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
В Содружестве Независимых Государств предлагают создать базовую организацию в сфере комплексной реабилитации лиц с инвалидностью, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Цель — развитие и укрепление правового сотрудничества в части комплексной реабилитации и абилитации этой категории граждан, в том числе детей с инвалидностью, оказания им социальных и реабилитационных услуг в странах СНГ.
Базовая организация будет заниматься разработкой научно-методического обеспечения, новых методов и технологий подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере, изучать, обобщать и распространять передовой опыт работы научных, образовательных и реабилитационных учреждений.
В планах — проведение научных конференций, выставок и других мероприятий, способствующих развитию комплексной реабилитации лиц с инвалидностью.
На заседании экспертной группы с участием представителей Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета Содружества согласовали проект соответствующего положения.
“Российская сторона проинформировала о целесообразности придания статуса базовой организации Федеральному научно-образовательному центру медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А.Альбрехта – ведущему научному, клиническому и образовательному центру комплексной реабилитации в России, успешно разрабатывающему и внедряющему современные методы и технологии комплексной реабилитации инвалидов”, — говорится в сообщении.
Эксперты рассмотрели предложенные российской стороной и Исполкомом СНГ изменения в проект Положения о базовой организации и согласовали документ. Решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Экономического совета СНГ.
Материалы заседания экспертной группы также направят членам Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ для оказания содействия во внутригосударственном согласовании.