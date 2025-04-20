https://uz.sputniknews.ru/20250420/kompleksnaya-reabilitatsiya-lits-s-invalidnostyu-v-sng-48968156.html

Комплексная реабилитация лиц с инвалидностью: в СНГ предлагают создать базовую организацию

Комплексная реабилитация лиц с инвалидностью: в СНГ предлагают создать базовую организацию

Sputnik Узбекистан

Представители Узбекистана приняли участие в заседании экспертной группы государств-участников Содружества

2025-04-20T15:43+0500

2025-04-20T15:43+0500

2025-04-20T15:43+0500

снг

россия

узбекистан

организация

реабилитация

лица с инвалидностью

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств предлагают создать базовую организацию в сфере комплексной реабилитации лиц с инвалидностью, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Цель — развитие и укрепление правового сотрудничества в части комплексной реабилитации и абилитации этой категории граждан, в том числе детей с инвалидностью, оказания им социальных и реабилитационных услуг в странах СНГ.Базовая организация будет заниматься разработкой научно-методического обеспечения, новых методов и технологий подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере, изучать, обобщать и распространять передовой опыт работы научных, образовательных и реабилитационных учреждений.В планах — проведение научных конференций, выставок и других мероприятий, способствующих развитию комплексной реабилитации лиц с инвалидностью.На заседании экспертной группы с участием представителей Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета Содружества согласовали проект соответствующего положения.Эксперты рассмотрели предложенные российской стороной и Исполкомом СНГ изменения в проект Положения о базовой организации и согласовали документ. Решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Экономического совета СНГ.Материалы заседания экспертной группы также направят членам Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ для оказания содействия во внутригосударственном согласовании.

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