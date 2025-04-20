https://uz.sputniknews.ru/20250420/mid-uzbekistana-privetstvoval-pasxalnoe-peremirie-na-ukraine-48965233.html

МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на Украине

МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на Украине

Sputnik Узбекистан

Во внешнеполитическом ведомстве республики неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны "продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма"

2025-04-20T11:00+0500

2025-04-20T11:00+0500

2025-04-20T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Ахрора Бурханова.Бурханов подчеркнул, что в МИД Узбекистана неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны "продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма".Напомним, что в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, приказав на этот период остановить все боевые действия". Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля.Глава РФ заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.О перемирии

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сво, в мире, узбекистан, украина, россия, владимир путин, всу, перемирие, безопасность, мид узбекистана