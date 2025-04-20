https://uz.sputniknews.ru/20250420/mid-uzbekistana-privetstvoval-pasxalnoe-peremirie-na-ukraine-48965233.html
МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на Украине
МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на Украине
Sputnik Узбекистан
Во внешнеполитическом ведомстве республики неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны "продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма"
2025-04-20T11:00+0500
2025-04-20T11:00+0500
2025-04-20T11:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
в мире
узбекистан
украина
россия
владимир путин
всу
перемирие
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45202199_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b19bb4597b37bdb97f62620f803c58c.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Ахрора Бурханова.Бурханов подчеркнул, что в МИД Узбекистана неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны "продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма".Напомним, что в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, приказав на этот период остановить все боевые действия". Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля.Глава РФ заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.О перемирии
узбекистан
украина
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45202199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3994b24b42aeb6bd3017e91ea173925.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво, в мире, узбекистан, украина, россия, владимир путин, всу, перемирие, безопасность, мид узбекистана
сво, в мире, узбекистан, украина, россия, владимир путин, всу, перемирие, безопасность, мид узбекистана
МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на Украине
Во внешнеполитическом ведомстве республики неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны "продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма".
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik
. МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Ахрора Бурханова.
"Конечно, мы приветствуем достижение любого перемирия и рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира", — прокомментировал он инициативу президента РФ.
Бурханов подчеркнул, что в МИД Узбекистана неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны "продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма".
Напомним, что в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, приказав на этот период остановить все боевые действия". Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля.
Глава РФ заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия.
Ход перемирия покажет, насколько Украина хочет урегулирования.