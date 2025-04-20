Словесные ямы — причины, как управлять

"Словесные ямы возникают у человека, который либо малообразован, либо малоначитанный. Мы со временем начинаем меньше читать и постепенно словарный запас нашего мозга начинает уменьшаться и автоматизироваться. То есть мы начинаем использовать уже знакомые нам слова, не думая о том, как можно обогатить свою речь. И в моменты, когда мы ведем важные переговоры, мы волнуемся и возникают вот такие словесные ямы, когда человек начинает судорожно подбирать необходимое ему слово, но мозг, который привык к автоматизмам, не может так скоро выдать его", — пояснила она.