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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20250420/slovesnye-yamy--prichiny-kak-upravlyat-48964903.html
Словесные ямы — причины, как управлять
Словесные ямы — причины, как управлять
Sputnik Узбекистан
Психолог рассказал, как снизить уровень тревоги
2025-04-20T22:05+0500
2025-04-20T22:05+0500
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мнение эксперта
стресс
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Словесная яма, когда "вылетает" какое-то хорошо известное слово, термин или фраза – явление довольно распространенное. И у этого состояния есть свои причины, рассказала радио Sputnik психолог Екатерина Тур.Вместе с тем, по словам специалиста, словесные ямы могут возникать и по другим причинам и даже у начитанного человека.Она добавила, что словесными ямами можно и нужно управлять.В заключение она рекомендовала не только чтение, но и снижение уровня привычной тревоги.
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мнение эксперта, стресс, психология, книги
мнение эксперта, стресс, психология, книги

Словесные ямы — причины, как управлять

22:05 20.04.2025
© Unsplash/Giorgio TrovatoДевушка читает книгу лежа на кровати.
Девушка читает книгу лежа на кровати. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2025
© Unsplash/Giorgio Trovato
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Психолог рассказал, как снизить уровень тревоги.
Словесная яма, когда "вылетает" какое-то хорошо известное слово, термин или фраза – явление довольно распространенное. И у этого состояния есть свои причины, рассказала радио Sputnik психолог Екатерина Тур.
"Словесные ямы возникают у человека, который либо малообразован, либо малоначитанный. Мы со временем начинаем меньше читать и постепенно словарный запас нашего мозга начинает уменьшаться и автоматизироваться. То есть мы начинаем использовать уже знакомые нам слова, не думая о том, как можно обогатить свою речь. И в моменты, когда мы ведем важные переговоры, мы волнуемся и возникают вот такие словесные ямы, когда человек начинает судорожно подбирать необходимое ему слово, но мозг, который привык к автоматизмам, не может так скоро выдать его", — пояснила она.
Вместе с тем, по словам специалиста, словесные ямы могут возникать и по другим причинам и даже у начитанного человека.
"На то, как наш мозг думает, какие слова мы произносим, насколько богат словарный запас также влияет стресс, и это совсем другая история. Вы действительно можете много читать, но при этом пребываете в колоссальном стрессовом напряжении. Оно берется, кажется ниоткуда: работа, семья, постоянная суета, постоянный стресс, тревожность, негативный прошлый опыт. Все это тоже делает мозг автоматизированным. Можно много читать, листать соцсети, которые тоже добавляют нам стресса, но в нужный момент точно также забывать слова и не подбирать нужные фразы", — рассказала Тур.
Она добавила, что словесными ямами можно и нужно управлять.
"Чтобы управлять словесными ямами, нужно с одной стороны – снижать уровень каждодневного стресса, с другой стороны – читать художественную литературу и поменьше использовать соцсети, в которых как правило используется очень примитивный язык, и он тоже добавляет нашему мозгу лишнего автоматизма. А надо стремиться к пластичности, к художественным оборотам и красивой речи", – уверена специалист.
В заключение она рекомендовала не только чтение, но и снижение уровня привычной тревоги.
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