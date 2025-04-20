https://uz.sputniknews.ru/20250420/uzbekistantsy-zavoevali-19-nagrad-na-turnire-po-boksu-v-rossii-48966413.html

Узбекистанцы завоевали 19 наград на международном турнире по боксу в России

Узбекистанцы завоевали 19 наград на международном турнире по боксу в России

Sputnik Узбекистан

Благодаря этому результату представители сборной республики заняли второе место в общекомандном зачете после хозяев соревнований

2025-04-20T13:20+0500

2025-04-20T13:20+0500

2025-04-20T13:20+0500

спорт

узбекистан

бокс

медали

турнир

россия

хабаровск

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 19 наград на международном турнире по боксу памяти Константина Короткова в Хабаровске. Об этом сообщает НОК.Российский регион принимал состязания 48-й раз. Турнир, который является одним из самых представительных в дальневосточном регионе, традиционно собрал сильнейших спортсменов. Борьбу за медали вели более 150 боксеров из 16 стран; Узбекистана, России, Монголии, Туниса, Казахстана, Ирака, Таджикистана, Сенегала, Конго, Кубы, КНДР, Китая, Южной Кореи, Кыргызстана, Беларуси и Грузии.Золото:Серебро:Бронза:

узбекистан

россия

хабаровск

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