Узбекистанцы завоевали 19 наград на международном турнире по боксу в России
© НОКВ городе Хабаровск Российской Федерации завершился международный турнир памяти по боксу.
© НОК
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Благодаря этому результату представители сборной республики заняли второе место в общекомандном зачете после хозяев соревнований.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 19 наград на международном турнире по боксу памяти Константина Короткова в Хабаровске. Об этом сообщает НОК.
© НОКВ городе Хабаровск Российской Федерации завершился международный турнир памяти по боксу.
В городе Хабаровск Российской Федерации завершился международный турнир памяти по боксу.
© НОК
Российский регион принимал состязания 48-й раз. Турнир, который является одним из самых представительных в дальневосточном регионе, традиционно собрал сильнейших спортсменов. Борьбу за медали вели более 150 боксеров из 16 стран; Узбекистана, России, Монголии, Туниса, Казахстана, Ирака, Таджикистана, Сенегала, Конго, Кубы, КНДР, Китая, Южной Кореи, Кыргызстана, Беларуси и Грузии.
“Представителям сборной Узбекистана в этих стартах удалось завоевать 4 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Благодаря этому результату наши соотечественники заняли второе место в общекомандном зачете после хозяев соревнований”, — говорится в сообщении.
Золото:
-75 кг: Азиза Зокирова;
-63,5 кг: Абдуллох Мадаминов;
-75 кг: Нурислом Исмоилов;
-86 кг: Нусратбек Тохиров.
Серебро:
-50 кг: Гулсевар Ганиева;
-60 кг: Шохрух Абдумаликов;
-71 кг: Мухаммадазизбек Исмоилов;
-80 кг: Разматилло Бойматов;
-86 кг: Шохжахон Абдуллаев.
Бронза:
-57 кг: Хуморабону Мамажонова;
-60 кг: Рашида Тагирова;
-66 кг: Айсанем Саруарова;
-54 кг: Фарёзбек Дусматов;
-57 кг: Санжар Вахобов;
-63,5 кг: Адҳамжон Мухиддинов;
-71 кг: Асилбек Абдурахмонов.