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https://uz.sputniknews.ru/20250420/v-tashkente-pravoslavnye-xristiane-otmechayut-pasxu-48958257.html
В Ташкенте православные христиане отмечают Пасху — фото
В Ташкенте православные христиане отмечают Пасху — фото
Sputnik Узбекистан
В ночь с 19 на 20 апреля в республику по традиции доставили Благодатный огонь из Иерусалима
2025-04-20T09:47+0500
2025-04-20T09:47+0500
общество
пасха
узбекистан
ташкент
православие
русская православная церковь
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников — Пасху (Светлое Христово Воскресение), передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы состоялась праздничная служба, на которую собрались свыше тысячи верующих.Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях республики.Подробности в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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ташкент пасха
ташкент пасха

В Ташкенте православные христиане отмечают Пасху — фото

09:47 20.04.2025
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В ночь с 19 на 20 апреля в республику по традиции доставили Благодатный огонь из Иерусалима.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников — Пасху (Светлое Христово Воскресение), передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы состоялась праздничная служба, на которую собрались свыше тысячи верующих.
Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях республики.
Подробности в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik

Перед праздничным молебном в столицу Узбекистана доставили спецрейсом Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме

Перед праздничным молебном в столицу Узбекистана доставили спецрейсом Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik

Перед праздничным молебном в столицу Узбекистана доставили спецрейсом Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме

© Sputnik

Для православных Пасха — кульминация Великого поста. В этот день празднуют победу жизни над смертью, света над тьмой.

Для православных Пасха — кульминация Великого поста. В этот день празднуют победу жизни над смертью, света над тьмой. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik

Для православных Пасха — кульминация Великого поста. В этот день празднуют победу жизни над смертью, света над тьмой.

© Sputnik

Это время радости, возрождения и духовного обновления.

Это время радости, возрождения и духовного обновления. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik

Это время радости, возрождения и духовного обновления.

© Sputnik
Православная и католическая Пасха 2025 - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik
© Sputnik

Расчет даты Пасхи — одно из самых сложных вычислений в церковном календаре: первое воскресенье после полнолуния — основная дата, и именно это правило делает Пасху "переходящим праздником".

Расчет даты Пасхи — одно из самых сложных вычислений в церковном календаре: первое воскресенье после полнолуния — основная дата, и именно это правило делает Пасху &quot;переходящим праздником&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik

Расчет даты Пасхи — одно из самых сложных вычислений в церковном календаре: первое воскресенье после полнолуния — основная дата, и именно это правило делает Пасху "переходящим праздником".

© Sputnik
Православная и католическая Пасха 2025 - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik
© Sputnik

Традиционный атрибут Пасхи — пасхальное яйцо — это символ новой жизни, напоминание о чудесном преображении и обновлении.

Традиционный атрибут Пасхи — пасхальное яйцо — это символ новой жизни, напоминание о чудесном преображении и обновлении. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik

Традиционный атрибут Пасхи — пасхальное яйцо — это символ новой жизни, напоминание о чудесном преображении и обновлении.

© Sputnik
Православная и католическая Пасха 2025 - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik
© Sputnik

Кулич — это пасхальный хлеб, один из главных символов праздника

Кулич — это пасхальный хлеб, один из главных символов праздника - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik

Кулич — это пасхальный хлеб, один из главных символов праздника

© Sputnik
Православная и католическая Пасха 2025 - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik
© Sputnik

На Пасху куличи освящают в церкви, что придает им особый статус

На Пасху куличи освящают в церкви, что придает им особый статус - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik

На Пасху куличи освящают в церкви, что придает им особый статус

© Sputnik
Православная и католическая Пасха 2025 - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik
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