https://uz.sputniknews.ru/20250420/v-tashkente-pravoslavnye-xristiane-otmechayut-pasxu-48958257.html

В Ташкенте православные христиане отмечают Пасху — фото

В Ташкенте православные христиане отмечают Пасху — фото

Sputnik Узбекистан

В ночь с 19 на 20 апреля в республику по традиции доставили Благодатный огонь из Иерусалима

2025-04-20T09:47+0500

2025-04-20T09:47+0500

2025-04-20T09:47+0500

общество

пасха

узбекистан

ташкент

православие

русская православная церковь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/14/48958874_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_15fc1f8f7fe686297c7d15309c62e378.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников — Пасху (Светлое Христово Воскресение), передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы состоялась праздничная служба, на которую собрались свыше тысячи верующих.Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях республики.Подробности в фотоленте Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент пасха