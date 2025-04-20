https://uz.sputniknews.ru/20250420/v-tashkente-pravoslavnye-xristiane-otmechayut-pasxu-48958257.html
В Ташкенте православные христиане отмечают Пасху — фото
В Ташкенте православные христиане отмечают Пасху — фото
Sputnik Узбекистан
В ночь с 19 на 20 апреля в республику по традиции доставили Благодатный огонь из Иерусалима
2025-04-20T09:47+0500
2025-04-20T09:47+0500
2025-04-20T09:47+0500
общество
пасха
узбекистан
ташкент
православие
русская православная церковь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/14/48958874_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_15fc1f8f7fe686297c7d15309c62e378.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников — Пасху (Светлое Христово Воскресение), передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы состоялась праздничная служба, на которую собрались свыше тысячи верующих.Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях республики.Подробности в фотоленте Sputnik Узбекистан.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/14/48958874_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6e2c21ba9b7d662e1609964c7b3f5f36.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ташкент пасха
В Ташкенте православные христиане отмечают Пасху — фото
В ночь с 19 на 20 апреля в республику по традиции доставили Благодатный огонь из Иерусалима.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik
. Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников — Пасху (Светлое Христово Воскресение), передает корреспондент
Sputnik Узбекистан.
В Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы состоялась праздничная служба, на которую собрались свыше тысячи верующих.
Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях республики.
Подробности в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik
Перед праздничным молебном в столицу Узбекистана доставили спецрейсом Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме
Перед праздничным молебном в столицу Узбекистана доставили спецрейсом Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме
© Sputnik
Для православных Пасха — кульминация Великого поста. В этот день празднуют победу жизни над смертью, света над тьмой.
Для православных Пасха — кульминация Великого поста. В этот день празднуют победу жизни над смертью, света над тьмой.
© Sputnik
Это время радости, возрождения и духовного обновления.
Это время радости, возрождения и духовного обновления.
© Sputnik © Sputnik
Расчет даты Пасхи — одно из самых сложных вычислений в церковном календаре: первое воскресенье после полнолуния — основная дата, и именно это правило делает Пасху "переходящим праздником".
Расчет даты Пасхи — одно из самых сложных вычислений в церковном календаре: первое воскресенье после полнолуния — основная дата, и именно это правило делает Пасху "переходящим праздником".
© Sputnik © Sputnik
Традиционный атрибут Пасхи — пасхальное яйцо — это символ новой жизни, напоминание о чудесном преображении и обновлении.
Традиционный атрибут Пасхи — пасхальное яйцо — это символ новой жизни, напоминание о чудесном преображении и обновлении.
© Sputnik © Sputnik
Кулич — это пасхальный хлеб, один из главных символов праздника
Кулич — это пасхальный хлеб, один из главных символов праздника
© Sputnik © Sputnik
На Пасху куличи освящают в церкви, что придает им особый статус
На Пасху куличи освящают в церкви, что придает им особый статус
© Sputnik