https://uz.sputniknews.ru/20250421/naskolko-vyros-vvp-uzbekistana-48983409.html

Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика

Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

В январе-марте этого года республика демонстрировала устойчивые темпы роста в ключевых секторах экономики

2025-04-21T18:10+0500

2025-04-21T18:10+0500

2025-04-21T18:10+0500

инфографика

узбекистан

ввп

экономика

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. По данным Национального комитета РУз по статистике в Узбекистане в первом квартале текущего года рост валового внутреннего продукта ВВП составил 6,8%, что свидетельствует о положительной динамике в экономике.В январе – марте 2025 года республика демонстрировала устойчивые темпы роста в ее ключевых секторах.В частности,Рост ВВП по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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