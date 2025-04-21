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Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика
Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе-марте этого года республика демонстрировала устойчивые темпы роста в ключевых секторах экономики
2025-04-21T18:10+0500
2025-04-21T18:10+0500
инфографика
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. По данным Национального комитета РУз по статистике в Узбекистане в первом квартале текущего года рост валового внутреннего продукта ВВП составил 6,8%, что свидетельствует о положительной динамике в экономике.В январе – марте 2025 года республика демонстрировала устойчивые темпы роста в ее ключевых секторах.В частности,Рост ВВП по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан ввп рост

Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика

18:10 21.04.2025
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В январе – марте этого года республика демонстрировала устойчивые темпы роста в ключевых секторах экономики.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. По данным Национального комитета РУз по статистике в Узбекистане в первом квартале текущего года рост валового внутреннего продукта ВВП составил 6,8%, что свидетельствует о положительной динамике в экономике.
В январе – марте 2025 года республика демонстрировала устойчивые темпы роста в ее ключевых секторах.
В частности,
рост промышленного производства составил 6,5%;
объем строительных работ увеличился на 10,8%;
розничный товарооборот вырос на 9,5%;
объем оказанных рыночных услуг — на 12,6%;
сельское, лесное и рыбное хозяйство показали рост на 3,8%;
внешнеторговый оборот увеличился на 8,6 %: (экспорт вырос на 24,4%, импорт снизился на 2,3%);
рост объемов грузоперевозок составил 2%;
рост объемов пассажирских перевозок — 4,3%;
реальные доходы населения увеличились на 9,8%.
Рост ВВП по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Насколько вырос ВВП Узбекистана - Sputnik Узбекистан
Насколько вырос ВВП Узбекистана - Sputnik Узбекистан
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