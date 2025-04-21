https://uz.sputniknews.ru/20250421/saudovskaya-araviya-sentr-uzbekskiy-yazyk-kultura-48977044.html
В Саудовской Аравии может появиться Центр узбекского языка и культуры
В Саудовской Аравии может появиться Центр узбекского языка и культуры
Sputnik Узбекистан
Генеральный консул Узбекистана встретился с директором отделения Министерства иностранных дел Саудовской Аравии
2025-04-21T13:20+0500
2025-04-21T13:20+0500
2025-04-21T13:20+0500
узбекистан
саудовская аравия
общество
сотрудничество
генеральное консульство узбекистана
узбекский язык
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Узбекистан и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия центра "Узбекского языка и культуры", сообщает ИА "Дунё". Об этом шла речь в ходе встречи Генерального консула Узбекистана Сирожиддина Шамсутдинова с директором отделения Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в городе Джидде Фаридом бин Саадом аш-Шахри.Фарид бин Саад аш-Шахри поздравил Генерального консула РУз с назначением на новую должность и вручил оригинал консульской экзекватуры, подписанной главой МИД Саудовской Аравии.Он также подчеркнул, что отделение МИД Саудовской Аравии в Джидде будет оказывать всестороннюю поддержку Генеральному консульству Узбекистана по всем вопросам.Речь шла и о важности обмена информацией о предстоящих международных выставках, фестивалях и конференциях в торгово-экономической, туристической, научной и культурной сферах, обеспечении участия представителей обеих стран в этих мероприятиях.
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узбекистан, саудовская аравия, общество, сотрудничество, генеральное консульство узбекистана, узбекский язык
узбекистан, саудовская аравия, общество, сотрудничество, генеральное консульство узбекистана, узбекский язык
В Саудовской Аравии может появиться Центр узбекского языка и культуры
Генеральный консул Узбекистана встретился с директором отделения Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Узбекистан и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия центра "Узбекского языка и культуры", сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи Генерального консула Узбекистана Сирожиддина Шамсутдинова с директором отделения Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в городе Джидде Фаридом бин Саадом аш-Шахри.
Фарид бин Саад аш-Шахри поздравил Генерального консула РУз с назначением на новую должность и вручил оригинал консульской экзекватуры, подписанной главой МИД Саудовской Аравии.
Он также подчеркнул, что отделение МИД Саудовской Аравии в Джидде будет оказывать всестороннюю поддержку Генеральному консульству Узбекистана по всем вопросам.
"Стороны обменялись мнениями о возможности создания Центра "Узбекского языка и культуры" при Генеральном консульстве. Кроме того, обсуждены вопросы организации сезона "Хадж-2025" на высоком уровне, в частности создания достойных условий для паломников из Узбекистана", — говорится в сообщении.
Речь шла и о важности обмена информацией о предстоящих международных выставках, фестивалях и конференциях в торгово-экономической, туристической, научной и культурной сферах, обеспечении участия представителей обеих стран в этих мероприятиях.