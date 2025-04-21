https://uz.sputniknews.ru/20250421/saudovskaya-araviya-sentr-uzbekskiy-yazyk-kultura-48977044.html

В Саудовской Аравии может появиться Центр узбекского языка и культуры

В Саудовской Аравии может появиться Центр узбекского языка и культуры

Sputnik Узбекистан

Генеральный консул Узбекистана встретился с директором отделения Министерства иностранных дел Саудовской Аравии

2025-04-21T13:20+0500

2025-04-21T13:20+0500

2025-04-21T13:20+0500

узбекистан

саудовская аравия

общество

сотрудничество

генеральное консульство узбекистана

узбекский язык

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Узбекистан и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия центра "Узбекского языка и культуры", сообщает ИА "Дунё". Об этом шла речь в ходе встречи Генерального консула Узбекистана Сирожиддина Шамсутдинова с директором отделения Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в городе Джидде Фаридом бин Саадом аш-Шахри.Фарид бин Саад аш-Шахри поздравил Генерального консула РУз с назначением на новую должность и вручил оригинал консульской экзекватуры, подписанной главой МИД Саудовской Аравии.Он также подчеркнул, что отделение МИД Саудовской Аравии в Джидде будет оказывать всестороннюю поддержку Генеральному консульству Узбекистана по всем вопросам.Речь шла и о важности обмена информацией о предстоящих международных выставках, фестивалях и конференциях в торгово-экономической, туристической, научной и культурной сферах, обеспечении участия представителей обеих стран в этих мероприятиях.

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узбекистан, саудовская аравия, общество, сотрудничество, генеральное консульство узбекистана, узбекский язык