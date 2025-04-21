https://uz.sputniknews.ru/20250421/skonchalsya-papa-rimskiy-frantsisk-48981431.html

Скончался папа римский Франциск

Скончался папа римский Франциск

Sputnik Узбекистан

Смерть 88 –летнего понтифика зафиксировали в 8.35 мск,

2025-04-21T16:15+0500

2025-04-21T16:15+0500

2025-04-21T17:02+0500

папа римский франциск

религия

ватикан

смерть

владимир путин

соболезнования

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.Умер папа римский Франциск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан."Папа римский Франциск скончался", — говорится в публикации.Как уточнил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл, смерть понтифика зафиксировали в 7.35 утра. Папе было 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, дальнейшие обследования показали начало двусторонней пневмонии. Он провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Также он дал несколько аудиенций.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского, сообщила пресс-служба Кремля.По словам главы РФ, папа Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.Путин назвал покойного понтифика выдающимся человеком, заверив, что навсегда сохранит о нем самую светлую память.Для справки: аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.

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папа римский смерть