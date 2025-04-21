https://uz.sputniknews.ru/20250421/skonchalsya-papa-rimskiy-frantsisk-48981431.html
Скончался папа римский Франциск
Скончался папа римский Франциск
Sputnik Узбекистан
Смерть 88 –летнего понтифика зафиксировали в 8.35 мск,
2025-04-21T16:15+0500
2025-04-21T16:15+0500
2025-04-21T17:02+0500
папа римский франциск
религия
ватикан
смерть
владимир путин
соболезнования
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/819/06/8190603_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_47afeecb4993ddea8120602a58d5ee8d.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.Умер папа римский Франциск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан."Папа римский Франциск скончался", — говорится в публикации.Как уточнил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл, смерть понтифика зафиксировали в 7.35 утра. Папе было 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, дальнейшие обследования показали начало двусторонней пневмонии. Он провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Также он дал несколько аудиенций.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского, сообщила пресс-служба Кремля.По словам главы РФ, папа Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.Путин назвал покойного понтифика выдающимся человеком, заверив, что навсегда сохранит о нем самую светлую память.Для справки: аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.
ватикан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/819/06/8190603_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca5a25f9861fea5679a862fede3b0aed.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
папа римский смерть
Скончался папа римский Франциск
16:15 21.04.2025 (обновлено: 17:02 21.04.2025)
Смерть 88-летнего понтифика зафиксировали в 8.35 мск.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik
.Умер папа римский Франциск, сообщает
агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.
"Папа римский Франциск скончался", — говорится в публикации.
Как уточнил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл, смерть понтифика зафиксировали в 7.35 утра.
Папе было 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, дальнейшие обследования показали начало двусторонней пневмонии. Он провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Также он дал несколько аудиенций.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского, сообщила
пресс-служба Кремля.
"Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной его святейшества папы римского Франциска. В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом", — говорится в телеграмме.
По словам главы РФ, папа Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.
Путин назвал покойного понтифика выдающимся человеком, заверив, что навсегда сохранит о нем самую светлую память.
Для справки: аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.