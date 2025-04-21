https://uz.sputniknews.ru/20250421/uzbekistan-yunoshi-futbol-pobeda-saudovskaya-araviya-48970306.html
Юношеская сборная Узбекистана по футболу стала двукратным чемпионом Кубка Азии
Юношеская сборная Узбекистана по футболу стала двукратным чемпионом Кубка Азии
Sputnik Узбекистан
В Саудовской Аравии завершился Кубок Азии по футболу среди юношей до 17 лет
2025-04-21T09:50+0500
2025-04-21T09:50+0500
2025-04-21T09:50+0500
спорт
футбол
сборная узбекистана
кубок азии
саудовская аравия
победа
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по футболу стала двукратным чемпионом Кубка Азии, сообщает НОК.В Саудовской Аравии завершился Кубок Азии по футболу среди юношей до 17 лет. В финальном матче, прошедшем в Эт-Таифе, спортсмены обыграли хозяев турнира со счетом 2:0.Голы забили Мухаммад Хакимов и Садриддин Хасанов.“Несмотря на то, что весь второй тайм наши ребята провели в меньшинстве — вдевятером, им удалось обыграть хозяев состязаний со счетом 2:0 и завоевать чемпионский титул. Таким образом, отечественная команда во второй раз в истории стала победителем турнира в этой возрастной категории”, — говорится в сообщении.
саудовская аравия
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сборная узбекистан футбол кубок азии саудовская аравия
сборная узбекистан футбол кубок азии саудовская аравия
Юношеская сборная Узбекистана по футболу стала двукратным чемпионом Кубка Азии
В Саудовской Аравии завершился Кубок Азии по футболу среди юношей до 17 лет.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Юношеская сборная Узбекистана по футболу стала двукратным чемпионом Кубка Азии, сообщает
НОК.
В Саудовской Аравии завершился Кубок Азии по футболу среди юношей до 17 лет. В финальном матче, прошедшем в Эт-Таифе, спортсмены обыграли хозяев турнира со счетом 2:0.
Голы забили Мухаммад Хакимов и Садриддин Хасанов.
“Несмотря на то, что весь второй тайм наши ребята провели в меньшинстве — вдевятером, им удалось обыграть хозяев состязаний со счетом 2:0 и завоевать чемпионский титул. Таким образом, отечественная команда во второй раз в истории стала победителем турнира в этой возрастной категории”, — говорится в сообщении.