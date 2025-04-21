https://uz.sputniknews.ru/20250421/v-minske-proydet-zasedanie-soveta-postpredov-stran-sng--data-chto-v-povestke-48973517.html

В Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке

В Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке

Sputnik Узбекистан

Постпреды подведут итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Алматы

2025-04-21T11:00+0500

2025-04-21T11:00+0500

2025-04-21T11:00+0500

заседание

снг

беларусь

минск

политика

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств пройдет 22 апреля в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. Постпреды подведут итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось 11 апреля в Алматы, и наметят задачи по реализации принятых на СМИД документов и достигнутых договоренностей.Кроме того, члены СППП обсудят реализацию мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2024 году Года волонтерского движения, рассмотрят проект Пресс-релиза по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.Предыдущее заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств состоялось в столице Беларуси 25 февраля.

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