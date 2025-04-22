https://uz.sputniknews.ru/20250422/amerikanskiy-defender--otrabotka-drang-nach-osten-xxi-veka-48989503.html

Американский DEFENDER – отработка "Drang nach Osten" XXI века

Американский DEFENDER – отработка "Drang nach Osten" XXI века

Sputnik Узбекистан

Крупномасштабные учения DEFENDER-25 армии США в Европе – продвигают американский "мир через силу", и отражают полное пренебрежение безопасностью союзников по НАТО

2025-04-22T14:30+0500

2025-04-22T14:30+0500

2025-04-22T14:30+0500

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Операции-имитации Пентагона направлены на устрашение России, которая в реальности нанесла стратегическое поражение Западу в ходе СВО на Украине.Европейское командование армии США сообщило о переброске 5 400 солдат со штатной боевой техникой из Северной Америки в Европу для участия в масштабных учениях DEFENDER-25. Игры Пентагона пройдут 11 мая – 24 июня в несколько этапов, на территории двадцати стран, с привлечением в общей сложности 25 тысяч военнослужащих. Особое внимание уделено проблемам логистики — страны ЕС сейчас не способны обеспечить оперативную переброску войск и вооружений в зону конфликта на "восточном фланге" альянса.На первом этапе маневров — Swift Response — американские войска 11 – 31 мая отработают пять воздушно-десантных операций в Латвии, Литве, Финляндии, Норвегии и Швеции. Декларированная цель — расширение критически важных возможностей на поле боя в Прибалтике и на Крайнем Севере. Вероятно, воздушными десантами Пентагон пытается компенсировать никудышнюю военную логистику Балтийского региона.Второй этап — Immediate Response — посвящен киберзащите союзников и партнеров США. Основные действия развернутся 26 мая – 9 июня в Албании, Болгарии, Хорватии, Греции, Косово, Черногории, Северной Македонии, Словакии. Это означает, что все упомянутые страны находятся "под колпаком" американцев и не должны иметь никаких степеней свободы в киберпространстве.Третий этап — Saber Guardian — состоится 9 – 24 июня на территории Чехии, Венгрии и Румынии. Около 10 тысяч солдат "многонациональных сил" отработают переправы через реки, выполнят боевые артиллерийские и ракетные стрельбы. Населению сопредельной Молдовы пора впадать в отчаяние, поскольку очевидный вектор переправ и стрельб — "Drang nach Osten".Вашингтон не скрывает сути ежегодных имитаций Defender: "Это крупномасштабные учения армии США, которые позволяют оценить скорость и эффективность развертывания американских войск в Европе, способность американских вооруженных сил поддерживать операции… от Арктики до Черного моря". Европейские союзники, которым никто не угрожает, служат Пентагону преимущественно площадками развертывания, полигонами и декорациями. Важно иметь ввиду, что американские воздушные десанты в странах Балтийского региона объективно привлекают внимание "Искандера" и "Орешника". Артиллерийские и ракетные стрельбы армии США в Румынии угрожают, прежде всего, национальной безопасности Румынии.Проекция силы и транзит агрессииНа фоне хлопот новой администрации США о мирном урегулировании украинского конфликта совершенно парадоксальной выглядит еще одна имитация Третьей мировой на пороге крупнейшей в мире ядерной державы — в исполнении Пентагона, которому ранее не по зубам оказались талибы и хуситы. "Пересменки" в Белом доме, "перестройка" в СССР, военные поражения США в Ираке, Афганистане и других зонах конфликтов — не влияют на принципиальную позицию Министерства обороны США, где считают Россию "хронической угрозой миру". Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи недавно признал, что на европейском ТВД американцев ждут "мягко говоря, непростые времена". Однако на карту поставлено "американское лидерство". Вашингтон снова и снова отправляет свои войска под знаменем DEFENDER в Европу, уже изрядно потрепанную и опустошенную такой "заботой" и "защитой".Три года боевых действий на Украине подарили Европе американцы, которые с начала 1990-х создавали Украину-анти-Россию, кропотливо возрождали нацистов-бандеровцев, в 2014-м — организовали и профинансировали проамериканский вооруженный переворот в Киеве. А потом США более всех других стран НАТО годами поставляли ВСУ оружие и боеприпасы — для войны с Россией. Американский президент Дональд Трамп все еще гордится тем, что первым передал Киеву в 2018 году сотни "Джавелинов", и "остановил" реализацию проекта "Северный поток-2". Никто не забыт, ничто не забыто.Между тем, легенда маневров DEFENDER-25, количество и качество задействованных американских и союзных войск — не впечатляют. К примеру, в зоне СВО находится около 700 тыс. российских военнослужащих-профессионалов с боевым опытом. Штатная численность солдат и офицеров Вооруженных сил РФ достигла 1,5 млн. России незачем захватывать ближние и дальние страны альянса. На случай прямой военной агрессии с их стороны, Вооруженные силы РФ располагают значительным арсеналом высокоточных инструментов неограниченной дальности.Технологическое превосходство России над Западом в каждом секторе вооружений — абсолютно и безусловно. Российский ОПК в 2024-м нарастил производство и поставки вооружений в войска более чем в 15 раз, а годом ранее — в 12 раз. Такие темпы Западу даже не снились. Все предприятия ВПК США и ЕС способны за год произвести примерно 1 млн. артиллерийских снарядов калибра 155 мм — 25 процентов от необходимого артиллеристам ВСУ на поле боя. Здесь кроется секрет мирных инициатив новой администрации США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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колумнисты, в мире, безопасность, россия, сша, европа, пентагон, нато, дональд трамп, учения