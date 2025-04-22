https://uz.sputniknews.ru/20250422/chem-udivlyaet-botanicheskiy-sad-pod-buxaroy-48838254.html

Зеленый оазис в сердце пустыни: чем удивляет ботанический сад под Бухарой

Зеленый оазис в сердце пустыни: чем удивляет ботанический сад под Бухарой

Sputnik Узбекистан

Теперь регион привлекает не только любителей истории и артефактов — здесь развивается уникальный объект экологического туризма, превращающий пустынные просторы в зеленое чудо

2025-04-22T17:00+0500

2025-04-22T17:00+0500

2025-04-22T17:00+0500

бухара

ботанический сад

теплица

сельское хозяйство

отдых

досуг

экспорт

растение

растения

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik, Бахром Хатамов. Бухара — это не только сокровищница истории и науки Узбекистана, но и одно из самых привлекательных направлений для туризма. В последние годы здесь активно развивается туристическая инфраструктура, открываются новые объекты, способные по-настоящему удивить гостей. Одним из таких проектов стал ботанический сад Varnet, расположенный всего в 15 км от центра города.Созданный в рамках узбекско-турецкого сотрудничества, он стал настоящей жемчужиной региона, предлагая туристам не только отдых, но и контакт с удивительным миром природы. Поражает, что на засушливой местности удалось вырастить более 10 000 видов растений, деревьев и цветов в соответствии с современными принципами ландшафтного дизайна.Пропускная способность сада — до 2 000 человек в день. Здесь можно не только прогуляться по зеленым аллеям, но и увидеть редких птиц, рыб и экзотические плоды, которые обычно ассоциируются с тропиками, а не с узбекской степью. Уникальный проект объединяет природу, культуру и комфорт.

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бухара ботанический сад