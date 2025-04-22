Зеленый оазис в сердце пустыни: чем удивляет ботанический сад под Бухарой
Экотуристический центр "Varnet Бухара" — это целый мир, где экология встречается с технологиями, а восточное гостеприимство — с инновациями
Экотуристический центр "Varnet Бухара" — это целый мир, где экология встречается с технологиями, а восточное гостеприимство — с инновациями
Сад заботится о доступности: здесь бесплатно предоставляют специальные коляски для людей с ограниченными возможностями, пожилых посетителей и маленьких детей
Сад заботится о доступности: здесь бесплатно предоставляют специальные коляски для людей с ограниченными возможностями, пожилых посетителей и маленьких детей
Более 10 000 видов экзотических и редких растений, яркие птицы. Отдохнуть можно в уютных турецких беседках и кафе. Пространство идеально подходит для семейного отдыха, детского досуга, а также проведения мастер-классов и масштабных мероприятий
Более 10 000 видов экзотических и редких растений, яркие птицы. Отдохнуть можно в уютных турецких беседках и кафе. Пространство идеально подходит для семейного отдыха, детского досуга, а также проведения мастер-классов и масштабных мероприятий
Одной из главных изюминок сада является выращивание папайи, которую называют "райским фруктом". Этот тропический плод богат витаминами и энзимами, полезными для пищеварения. Гости могут не только попробовать сочную папайю прямо с дерева, но и купить ароматные плоды
Одной из главных изюминок сада является выращивание папайи, которую называют "райским фруктом". Этот тропический плод богат витаминами и энзимами, полезными для пищеварения. Гости могут не только попробовать сочную папайю прямо с дерева, но и купить ароматные плоды
Корелла или нимфовые попугайчики — птицы семейства какаду, которые лучше всего подражают человеческой речи
Корелла или нимфовые попугайчики — птицы семейства какаду, которые лучше всего подражают человеческой речи
С момента запуска в 2019 году проект, полностью финансируемый турецкими инвесторами, динамично развивается. На сегодняшний день уже освоено 8 гектаров земли, построены современные теплицы, которые пропускают до 97% солнечных лучей, что позволяет выращивать до 560 тонн томатов с гектара
С момента запуска в 2019 году проект, полностью финансируемый турецкими инвесторами, динамично развивается. На сегодняшний день уже освоено 8 гектаров земли, построены современные теплицы, которые пропускают до 97% солнечных лучей, что позволяет выращивать до 560 тонн томатов с гектара
Пруд с золотыми рыбками
Пруд с золотыми рыбками
Здесь можно увидеть свободно расхаживающих декоративных павлинов
Здесь можно увидеть свободно расхаживающих декоративных павлинов
На территории сада работает гастрономическая зона, где подают традиционные турецкие блюда и сладости: халву, пахлаву, рахат-лукум и многое другое. Цены приятно удивляют. Особым спросом пользуются турецкие завтраки и ароматный чай
На территории сада работает гастрономическая зона, где подают традиционные турецкие блюда и сладости: халву, пахлаву, рахат-лукум и многое другое. Цены приятно удивляют. Особым спросом пользуются турецкие завтраки и ароматный чай
Это символ зеленого будущего региона, место, где можно не только отдохнуть душой, но и увидеть, как в гармонии с природой создают технологии завтрашнего дня
Это символ зеленого будущего региона, место, где можно не только отдохнуть душой, но и увидеть, как в гармонии с природой создают технологии завтрашнего дня
Для детей оборудованы игровые площадки, а взрослые могут посетить зал на 200 человек, где регулярно проходят концерты, шоу и культурные мероприятия
Для детей оборудованы игровые площадки, а взрослые могут посетить зал на 200 человек, где регулярно проходят концерты, шоу и культурные мероприятия
Здесь также выращивают бананы
Здесь также выращивают бананы
Особое внимание уделяют аграрной науке и образованию. В рамках проекта работают лаборатория In Vitro, академия подготовки агрономов и фабрика. Центр активно участвует в развитии экспортно-ориентированного сельского хозяйства, используя гидропонные технологии и энергоэффективные методы
Особое внимание уделяют аграрной науке и образованию. В рамках проекта работают лаборатория In Vitro, академия подготовки агрономов и фабрика. Центр активно участвует в развитии экспортно-ориентированного сельского хозяйства, используя гидропонные технологии и энергоэффективные методы
Любители садоводства могут приобрести здесь цветочную рассаду и декоративные растения
Любители садоводства могут приобрести здесь цветочную рассаду и декоративные растения
Уникальные зеленые зоны, идеально подходят для отдыха и экологического туризма
Уникальные зеленые зоны, идеально подходят для отдыха и экологического туризма
Поток туристов здесь не иссякает
Поток туристов здесь не иссякает