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https://uz.sputniknews.ru/20250422/chem-udivlyaet-botanicheskiy-sad-pod-buxaroy-48838254.html
Зеленый оазис в сердце пустыни: чем удивляет ботанический сад под Бухарой
Зеленый оазис в сердце пустыни: чем удивляет ботанический сад под Бухарой
Sputnik Узбекистан
Теперь регион привлекает не только любителей истории и артефактов — здесь развивается уникальный объект экологического туризма, превращающий пустынные просторы в зеленое чудо
2025-04-22T17:00+0500
2025-04-22T17:00+0500
бухара
ботанический сад
теплица
сельское хозяйство
отдых
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экспорт
растение
растения
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik, Бахром Хатамов. Бухара — это не только сокровищница истории и науки Узбекистана, но и одно из самых привлекательных направлений для туризма. В последние годы здесь активно развивается туристическая инфраструктура, открываются новые объекты, способные по-настоящему удивить гостей. Одним из таких проектов стал ботанический сад Varnet, расположенный всего в 15 км от центра города.Созданный в рамках узбекско-турецкого сотрудничества, он стал настоящей жемчужиной региона, предлагая туристам не только отдых, но и контакт с удивительным миром природы. Поражает, что на засушливой местности удалось вырастить более 10 000 видов растений, деревьев и цветов в соответствии с современными принципами ландшафтного дизайна.Пропускная способность сада — до 2 000 человек в день. Здесь можно не только прогуляться по зеленым аллеям, но и увидеть редких птиц, рыб и экзотические плоды, которые обычно ассоциируются с тропиками, а не с узбекской степью. Уникальный проект объединяет природу, культуру и комфорт.
бухара
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бухара ботанический сад
бухара ботанический сад

Зеленый оазис в сердце пустыни: чем удивляет ботанический сад под Бухарой

17:00 22.04.2025
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Теперь регион привлекает не только любителей истории и артефактов — здесь развивается уникальный объект экологического туризма, превращающий пустынные просторы в зеленое чудо.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik, Бахром Хатамов. Бухара — это не только сокровищница истории и науки Узбекистана, но и одно из самых привлекательных направлений для туризма. В последние годы здесь активно развивается туристическая инфраструктура, открываются новые объекты, способные по-настоящему удивить гостей. Одним из таких проектов стал ботанический сад Varnet, расположенный всего в 15 км от центра города.
Созданный в рамках узбекско-турецкого сотрудничества, он стал настоящей жемчужиной региона, предлагая туристам не только отдых, но и контакт с удивительным миром природы. Поражает, что на засушливой местности удалось вырастить более 10 000 видов растений, деревьев и цветов в соответствии с современными принципами ландшафтного дизайна.
Пропускная способность сада — до 2 000 человек в день. Здесь можно не только прогуляться по зеленым аллеям, но и увидеть редких птиц, рыб и экзотические плоды, которые обычно ассоциируются с тропиками, а не с узбекской степью. Уникальный проект объединяет природу, культуру и комфорт.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экотуристический центр "Varnet Бухара" — это целый мир, где экология встречается с технологиями, а восточное гостеприимство — с инновациями

Экотуристический центр &quot;Varnet Бухара&quot; — это целый мир, где экология встречается с технологиями, а восточное гостеприимство — с инновациями - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экотуристический центр "Varnet Бухара" — это целый мир, где экология встречается с технологиями, а восточное гостеприимство — с инновациями

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сад заботится о доступности: здесь бесплатно предоставляют специальные коляски для людей с ограниченными возможностями, пожилых посетителей и маленьких детей

Сад заботится о доступности: здесь бесплатно предоставляют специальные коляски для людей с ограниченными возможностями, пожилых посетителей и маленьких детей - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сад заботится о доступности: здесь бесплатно предоставляют специальные коляски для людей с ограниченными возможностями, пожилых посетителей и маленьких детей

© Sputnik / Бахром Хатамов

Более 10 000 видов экзотических и редких растений, яркие птицы. Отдохнуть можно в уютных турецких беседках и кафе. Пространство идеально подходит для семейного отдыха, детского досуга, а также проведения мастер-классов и масштабных мероприятий

Более 10 000 видов экзотических и редких растений, яркие птицы. Отдохнуть можно в уютных турецких беседках и кафе. Пространство идеально подходит для семейного отдыха, детского досуга, а также проведения мастер-классов и масштабных мероприятий - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Более 10 000 видов экзотических и редких растений, яркие птицы. Отдохнуть можно в уютных турецких беседках и кафе. Пространство идеально подходит для семейного отдыха, детского досуга, а также проведения мастер-классов и масштабных мероприятий

© Sputnik / Бахром Хатамов

Одной из главных изюминок сада является выращивание папайи, которую называют "райским фруктом". Этот тропический плод богат витаминами и энзимами, полезными для пищеварения. Гости могут не только попробовать сочную папайю прямо с дерева, но и купить ароматные плоды

Одной из главных изюминок сада является выращивание папайи, которую называют &quot;райским фруктом&quot;. Этот тропический плод богат витаминами и энзимами, полезными для пищеварения. Гости могут не только попробовать сочную папайю прямо с дерева, но и купить ароматные плоды - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Одной из главных изюминок сада является выращивание папайи, которую называют "райским фруктом". Этот тропический плод богат витаминами и энзимами, полезными для пищеварения. Гости могут не только попробовать сочную папайю прямо с дерева, но и купить ароматные плоды

© Sputnik / Бахром Хатамов

Корелла или нимфовые попугайчики — птицы семейства какаду, которые лучше всего подражают человеческой речи

Корелла или нимфовые попугайчики — птицы семейства какаду, которые лучше всего подражают человеческой речи - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Корелла или нимфовые попугайчики — птицы семейства какаду, которые лучше всего подражают человеческой речи

© Sputnik / Бахром Хатамов

С момента запуска в 2019 году проект, полностью финансируемый турецкими инвесторами, динамично развивается. На сегодняшний день уже освоено 8 гектаров земли, построены современные теплицы, которые пропускают до 97% солнечных лучей, что позволяет выращивать до 560 тонн томатов с гектара

С момента запуска в 2019 году проект, полностью финансируемый турецкими инвесторами, динамично развивается. На сегодняшний день уже освоено 8 гектаров земли, построены современные теплицы, которые пропускают до 97% солнечных лучей, что позволяет выращивать до 560 тонн томатов с гектара - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

С момента запуска в 2019 году проект, полностью финансируемый турецкими инвесторами, динамично развивается. На сегодняшний день уже освоено 8 гектаров земли, построены современные теплицы, которые пропускают до 97% солнечных лучей, что позволяет выращивать до 560 тонн томатов с гектара

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пруд с золотыми рыбками

Пруд с золотыми рыбками - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пруд с золотыми рыбками

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь можно увидеть свободно расхаживающих декоративных павлинов

Здесь можно увидеть свободно расхаживающих декоративных павлинов - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь можно увидеть свободно расхаживающих декоративных павлинов

© Sputnik / Бахром Хатамов

На территории сада работает гастрономическая зона, где подают традиционные турецкие блюда и сладости: халву, пахлаву, рахат-лукум и многое другое. Цены приятно удивляют. Особым спросом пользуются турецкие завтраки и ароматный чай

На территории сада работает гастрономическая зона, где подают традиционные турецкие блюда и сладости: халву, пахлаву, рахат-лукум и многое другое. Цены приятно удивляют. Особым спросом пользуются турецкие завтраки и ароматный чай - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

На территории сада работает гастрономическая зона, где подают традиционные турецкие блюда и сладости: халву, пахлаву, рахат-лукум и многое другое. Цены приятно удивляют. Особым спросом пользуются турецкие завтраки и ароматный чай

© Sputnik / Бахром Хатамов

Это символ зеленого будущего региона, место, где можно не только отдохнуть душой, но и увидеть, как в гармонии с природой создают технологии завтрашнего дня

Это символ зеленого будущего региона, место, где можно не только отдохнуть душой, но и увидеть, как в гармонии с природой создают технологии завтрашнего дня - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Это символ зеленого будущего региона, место, где можно не только отдохнуть душой, но и увидеть, как в гармонии с природой создают технологии завтрашнего дня

© Sputnik / Бахром Хатамов

Для детей оборудованы игровые площадки, а взрослые могут посетить зал на 200 человек, где регулярно проходят концерты, шоу и культурные мероприятия

Для детей оборудованы игровые площадки, а взрослые могут посетить зал на 200 человек, где регулярно проходят концерты, шоу и культурные мероприятия - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Для детей оборудованы игровые площадки, а взрослые могут посетить зал на 200 человек, где регулярно проходят концерты, шоу и культурные мероприятия

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь также выращивают бананы

Здесь также выращивают бананы - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь также выращивают бананы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Особое внимание уделяют аграрной науке и образованию. В рамках проекта работают лаборатория In Vitro, академия подготовки агрономов и фабрика. Центр активно участвует в развитии экспортно-ориентированного сельского хозяйства, используя гидропонные технологии и энергоэффективные методы

Особое внимание уделяют аграрной науке и образованию. В рамках проекта работают лаборатория In Vitro, академия подготовки агрономов и фабрика. Центр активно участвует в развитии экспортно-ориентированного сельского хозяйства, используя гидропонные технологии и энергоэффективные методы - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Особое внимание уделяют аграрной науке и образованию. В рамках проекта работают лаборатория In Vitro, академия подготовки агрономов и фабрика. Центр активно участвует в развитии экспортно-ориентированного сельского хозяйства, используя гидропонные технологии и энергоэффективные методы

© Sputnik / Бахром Хатамов
Экотуристический центр Варнет Бухара - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Любители садоводства могут приобрести здесь цветочную рассаду и декоративные растения

Любители садоводства могут приобрести здесь цветочную рассаду и декоративные растения - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Любители садоводства могут приобрести здесь цветочную рассаду и декоративные растения

© Sputnik / Бахром Хатамов

Уникальные зеленые зоны, идеально подходят для отдыха и экологического туризма

Уникальные зеленые зоны, идеально подходят для отдыха и экологического туризма - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Уникальные зеленые зоны, идеально подходят для отдыха и экологического туризма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Поток туристов здесь не иссякает

Поток туристов здесь не иссякает - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Поток туристов здесь не иссякает


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