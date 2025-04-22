https://uz.sputniknews.ru/20250422/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-48999795.html
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана
Sputnik Узбекистан
На экспорт пришлось $8,1 млрд, а на импорт — $9,1 млрд. 22.04.2025, Sputnik Узбекистан
2025-04-22T18:40+0500
2025-04-22T18:40+0500
2025-04-22T18:40+0500
инфографика
импорт
экспорт
статистика
торговля
товарооборот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/16/48996941_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32a19c84e662f78a11dd6cdb2ae5abe2.png
По данным Национального комитета по статистике, в январе – марте 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $17,3 млрд.Он увеличился на 8,6% ($1,3 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.На экспорт пришлось $8,1 млрд (увеличился на 24,4%), а на импорт — $9,1 млрд (снизился на 2,3%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/16/48996941_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_357a565a6573fb231a157de401e29ae4.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, инфографика, импорт, экспорт, статистика, торговля, товарооборот
инфографика, инфографика, импорт, экспорт, статистика, торговля, товарооборот
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана
На экспорт пришлось $8,1 млрд, а на импорт — $9,1 млрд.
По данным Национального комитета по статистике, в январе – марте 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $17,3 млрд.
Он увеличился на 8,6% ($1,3 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
На экспорт пришлось $8,1 млрд (увеличился на 24,4%), а на импорт — $9,1 млрд (снизился на 2,3%).
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.