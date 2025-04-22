https://uz.sputniknews.ru/20250422/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-48999795.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана

Sputnik Узбекистан

На экспорт пришлось $8,1 млрд, а на импорт — $9,1 млрд. 22.04.2025, Sputnik Узбекистан

2025-04-22T18:40+0500

2025-04-22T18:40+0500

2025-04-22T18:40+0500

инфографика

импорт

экспорт

статистика

торговля

товарооборот

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По данным Национального комитета по статистике, в январе – марте 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $17,3 млрд.Он увеличился на 8,6% ($1,3 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.На экспорт пришлось $8,1 млрд (увеличился на 24,4%), а на импорт — $9,1 млрд (снизился на 2,3%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, инфографика, импорт, экспорт, статистика, торговля, товарооборот