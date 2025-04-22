Путин: Ни у кого нет сомнений, что победа будет за Россией
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Российский лидер сделал ряд заявлений на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Никто не сомневается в том, что победа будет за Россией, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Никто в этом не сомневается, хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым прошлом, напоминаете", — сказал он, комментируя фразу главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который сказал, что победа будет за Россией.
Путин также сообщил о провале попыток нанести России стратегическое поражение.
Основные заявления российского лидера:
с провалом попыток нанести поражение на поле боя на Западе приходит осознание, что залогом существования России является мужество граждан;
западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на черном рынке;
киевский режим борется за капиталы, которые он украл у украинского народа, — отсюда и желание сотрудничать со спонсорами.
"Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому и такое желание сотрудничать и все отдать на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, — и все. Они там на этих деньгах как на крюке сидят. Если бы хотели что-то вякнуть, никогда себе этого не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах. Но до сих пор продолжают воровать", — отметил президент РФ.
Глава государства поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество, героизм и стойкость.
Другие заявления Владимира Путина:
власти будут делать все, чтобы поддержать жителей курского приграничья;
необходимо соблюдать сроки работ по восстановлению новых регионов;
финансовую помощь пострадавшим от обстрелов надо оказывать столько раз, сколько потребуется;
власти должны поддержать жителей новых регионов, которые своим решением выбрали войти в состав России.
О героях СВО:
радует появление на всех уровнях власти людей с боевым опытом, особенно в новых регионах;
кадровая программа "Время героев" работает эффективно;
бойцы СВО — это элита, это наш золотой фонд, им не страшно в руки страну передать;
участникам спецоперации, которые хотят продолжить работу в органах власти, нужно помогать получить необходимый опыт.
О"Именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее. Вот из этого складывается надега родины на будущее, из этого как раз и вырастает наше отношение к Отечеству. Причем во всех возрастных группах. Это главная крепость, самое главное оружие наше в обеспечении будущего России", — отметил Путин.
Президент РФ назвал тему увековечения памяти героев СВО чрезвычайно важной — это должно быть сделано широко:
мемориалы в честь героев спецоперации должны оставаться на века;
работа по увековечиванию имен героев не должна быть забюрокрачена, она должна идти от сердца;
воспитание на примере подвигов защитников Отечества является самым главным оружием России;
"Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно — и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее", — подчеркнул глава РФ.