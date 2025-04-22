https://uz.sputniknews.ru/20250422/putin-vstrecha-glavy-munitsipalnyx-obrazovaniy-48988349.html

Путин: Ни у кого нет сомнений, что победа будет за Россией

Путин: Ни у кого нет сомнений, что победа будет за Россией

Sputnik Узбекистан

Российский лидер сделал ряд заявлений на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ

2025-04-22T11:00+0500

2025-04-22T11:00+0500

2025-04-22T11:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

россия

владимир путин

политика

сво

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/16/48986933_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_bbeaa41efdc4e8f95a518a5ff70f6d8d.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Никто не сомневается в том, что победа будет за Россией, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин также сообщил о провале попыток нанести России стратегическое поражение.Основные заявления российского лидера:Глава государства поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество, героизм и стойкость.Другие заявления Владимира Путина:О героях СВО:Президент РФ назвал тему увековечения памяти героев СВО чрезвычайно важной — это должно быть сделано широко:"Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно — и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее", — подчеркнул глава РФ.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин россия победа