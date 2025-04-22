https://uz.sputniknews.ru/20250422/tashkentskiy-gosudarstvennyy-peduniversitet-transformiruyut-48987105.html

Ташкентский государственный педуниверситет трансформируют

Ташкентский государственный педуниверситет трансформируют

Sputnik Узбекистан

Главе республики представили презентацию о мерах по повышению качества школьного образования и совершенствованию системы подготовки педагогических кадров

2025-04-22T09:59+0500

2025-04-22T09:59+0500

2025-04-22T10:23+0500

общество

высшее образование

шавкат мирзиёев

школы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/18/18479413_0:129:3103:1874_1920x0_80_0_0_f48e34b6986bd8f2564e145ff4e57553.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву доложили о планах по трансформации Ташкентского государственного педагогического университета, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Они включены в презентацию о мерах по повышению качества школьного образования и совершенствованию системы подготовки педагогических кадров. Как отмечалось, сегодня в республике действуют 15 государственных и 61 негосударственное высшее учебное заведение с педагогическим профилем. Однако их научный потенциал составляет лишь около 40%. Большая часть направлений обучения приходится на социальные специальности, при этом подготовка учителей по точным и естественным наукам оставляет желать лучшего. Кроме того, 40% студентов обучаются в заочной форме. В Университете "Новый Узбекистан" в настоящее время работают более 40 иностранных преподавателей и 30 высококвалифицированных соотечественников, приглашенных из-за рубежа. Различные проекты студентов привлекли 24,3 млрд сумов грантов. Также речь шла о том, что сегодня две тысячи школ работают с высокой нагрузкой. За счет бюджетных средств в текущем году создадут 112 тыс. новых ученических мест. Поскольку спрос на школы продолжает расти, планируют привлечь $200 млн от Исламского банка развития и построить 58 современных школ в регионах. Анализ показал, что около 80% школьников — активные пользователи интернета и соцсетей. Принимаются меры по защите детей от вредной информации, однако авторов, создающих интересный и воспитательный национальный контент, сегодня крайне мало. В этой связи президент дал поручения по созданию безопасной информационной среды для детей, увеличению объема национального контента и поддержке талантливых авторов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент педуниверситет ждет трансформация