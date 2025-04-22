https://uz.sputniknews.ru/20250422/tashkentskiy-gosudarstvennyy-peduniversitet-transformiruyut-48987105.html
Ташкентский государственный педуниверситет трансформируют
Ташкентский государственный педуниверситет трансформируют
Sputnik Узбекистан
Главе республики представили презентацию о мерах по повышению качества школьного образования и совершенствованию системы подготовки педагогических кадров
2025-04-22T09:59+0500
2025-04-22T09:59+0500
2025-04-22T10:23+0500
общество
высшее образование
шавкат мирзиёев
школы
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву доложили о планах по трансформации Ташкентского государственного педагогического университета, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Они включены в презентацию о мерах по повышению качества школьного образования и совершенствованию системы подготовки педагогических кадров. Как отмечалось, сегодня в республике действуют 15 государственных и 61 негосударственное высшее учебное заведение с педагогическим профилем. Однако их научный потенциал составляет лишь около 40%. Большая часть направлений обучения приходится на социальные специальности, при этом подготовка учителей по точным и естественным наукам оставляет желать лучшего. Кроме того, 40% студентов обучаются в заочной форме. В Университете "Новый Узбекистан" в настоящее время работают более 40 иностранных преподавателей и 30 высококвалифицированных соотечественников, приглашенных из-за рубежа. Различные проекты студентов привлекли 24,3 млрд сумов грантов. Также речь шла о том, что сегодня две тысячи школ работают с высокой нагрузкой. За счет бюджетных средств в текущем году создадут 112 тыс. новых ученических мест. Поскольку спрос на школы продолжает расти, планируют привлечь $200 млн от Исламского банка развития и построить 58 современных школ в регионах. Анализ показал, что около 80% школьников — активные пользователи интернета и соцсетей. Принимаются меры по защите детей от вредной информации, однако авторов, создающих интересный и воспитательный национальный контент, сегодня крайне мало. В этой связи президент дал поручения по созданию безопасной информационной среды для детей, увеличению объема национального контента и поддержке талантливых авторов.
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ташкент педуниверситет ждет трансформация
ташкент педуниверситет ждет трансформация
Ташкентский государственный педуниверситет трансформируют
09:59 22.04.2025 (обновлено: 10:23 22.04.2025)
Главе республики представили презентацию о мерах по повышению качества школьного образования и совершенствованию системы подготовки педагогических кадров.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik
. Шавкату Мирзиёеву доложили о планах по трансформации Ташкентского государственного педагогического университета, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Они включены в презентацию о мерах по повышению качества школьного образования и совершенствованию системы подготовки педагогических кадров.
Как отмечалось, сегодня в республике действуют 15 государственных и 61 негосударственное высшее учебное заведение с педагогическим профилем. Однако их научный потенциал составляет лишь около 40%.
Большая часть направлений обучения приходится на социальные специальности, при этом подготовка учителей по точным и естественным наукам оставляет желать лучшего. Кроме того, 40% студентов обучаются в заочной форме.
"В связи с этим планируется трансформация Ташкентского государственного педагогического университета и создание Национального педагогического университета Узбекистана, а также реализация проекта "Учителя будущего", — говорится в сообщении.
В Университете "Новый Узбекистан" в настоящее время работают более 40 иностранных преподавателей и 30 высококвалифицированных соотечественников, приглашенных из-за рубежа. Различные проекты студентов привлекли 24,3 млрд сумов грантов.
"С использованием их потенциала будет усилена подготовка специалистов в современных областях, таких как инженерия, цифровые технологии, искусственный интеллект и медицина, с открытием новых лабораторий. Также в целях обеспечения интеграции науки, образования и практики в вузе планируется создание современной университетской клиники с использованием передового немецкого опыта", — говорится в сообщении.
Также речь шла о том, что сегодня две тысячи школ работают с высокой нагрузкой. За счет бюджетных средств в текущем году создадут 112 тыс. новых ученических мест. Поскольку спрос на школы продолжает расти, планируют привлечь $200 млн от Исламского банка развития и построить 58 современных школ в регионах.
Анализ показал, что около 80% школьников — активные пользователи интернета и соцсетей. Принимаются меры по защите детей от вредной информации, однако авторов, создающих интересный и воспитательный национальный контент, сегодня крайне мало.
В этой связи президент дал поручения по созданию безопасной информационной среды для детей, увеличению объема национального контента и поддержке талантливых авторов.