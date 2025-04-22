https://uz.sputniknews.ru/20250422/vyacheslav-nikonov-o-vklade-uzbekistana-v-velikuyu-pobedu-48999470.html

“Ташкент стал родиной для многих” — Вячеслав Никонов о вкладе Узбекистана в Великую Победу

“Ташкент стал родиной для многих” — Вячеслав Никонов о вкладе Узбекистана в Великую Победу

Sputnik Узбекистан

По словам первого зампреда Комитета Госдумы РФ по международным делам, узбекские солдаты сражались на фронтах, проявляя героизм и самоотверженность

2025-04-22T17:42+0500

2025-04-22T17:42+0500

2025-04-22T17:48+0500

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Ташкент стал родиной для огромного количества людей, отметил первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов, говоря о вкладе узбекского народа в Победу над фашизмом.По его словам, узбекские солдаты сражались на фронтах, проявляя героизм и самоотверженность. Среди них — множество Героев Советского Союза.Вячеслав Никонов также высоко оценил значимость юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза, прошедшей в Ташкенте с 5 по 9 апреля. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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