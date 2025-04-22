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“Ташкент стал родиной для многих” — Вячеслав Никонов о вкладе Узбекистана в Великую Победу
“Ташкент стал родиной для многих” — Вячеслав Никонов о вкладе Узбекистана в Великую Победу
Sputnik Узбекистан
По словам первого зампреда Комитета Госдумы РФ по международным делам, узбекские солдаты сражались на фронтах, проявляя героизм и самоотверженность
2025-04-22T17:42+0500
2025-04-22T17:42+0500
2025-04-22T17:48+0500
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Ташкент стал родиной для огромного количества людей, отметил первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов, говоря о вкладе узбекского народа в Победу над фашизмом.По его словам, узбекские солдаты сражались на фронтах, проявляя героизм и самоотверженность. Среди них — множество Героев Советского Союза.Вячеслав Никонов также высоко оценил значимость юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза, прошедшей в Ташкенте с 5 по 9 апреля. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, победа, великая отечественная война, видео
“Ташкент стал родиной для многих” — Вячеслав Никонов о вкладе Узбекистана в Великую Победу
17:42 22.04.2025 (обновлено: 17:48 22.04.2025)
Эксклюзив
По словам первого зампреда Комитета Госдумы РФ по международным делам, узбекские солдаты сражались на фронтах, проявляя героизм и самоотверженность.
Ташкент стал родиной для огромного количества людей, отметил первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов, говоря о вкладе узбекского народа в Победу над фашизмом.
"Я достаточно много писал в своих работах о том, как осуществлялась эвакуация из европейской части России, и о той роли, которую сыграл Узбекистан. Ташкент стал местом, которое приняло огромное количество беженцев со всего Советского Союза", — подчеркнул Никонов в ходе пресс-конференции, приуроченной к 80-летию Великой Победы, с подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан.
По его словам, узбекские солдаты сражались на фронтах, проявляя героизм и самоотверженность. Среди них — множество Героев Советского Союза.
Вячеслав Никонов также высоко оценил значимость юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза, прошедшей в Ташкенте с 5 по 9 апреля.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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