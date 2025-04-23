https://uz.sputniknews.ru/20250423/elektrotexnicheskaya-promyshlennost-uzbekistan-49007816.html

Электротехническая промышленность: Узбекистан локализует продукцию на 5 трлн сумов

Электротехническая промышленность: Узбекистан локализует продукцию на 5 трлн сумов

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил наладить тесную работу с каждым предприятием отрасли, оперативно решать возникающие вопросы в промышленных и логистических цепочках, диверсифицировать экспортную географию и активно осваивать новые рынки сбыта

2025-04-23T12:10+0500

2025-04-23T12:10+0500

2025-04-23T12:22+0500

узбекистан

экспорт

промышленность

продукция

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистане в этом году планируют локализовать производство электротехнической продукции на 5 трлн сумов. Шавкату Мирзиёеву представили планы по развитию отрасли, сообщает пресс-служба президента РУз. Речь шла о ключевых задачах на второй квартал и до конца года. Глава государства подчеркнул важность правильного выбора траектории развития электротехнической отрасли в условиях глобальных экономических колебаний и необходимость оперативной адаптации к рыночным требованиям. Он отметил актуальность углубления локализации, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно работать с современными технологиями. Президент поручил ответственным руководителям наладить тесную работу с каждым предприятием отрасли, оперативно решать возникающие вопросы в промышленных и логистических цепочках, а также диверсифицировать экспортную географию и активно осваивать новые рынки сбыта.

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