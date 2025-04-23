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Электротехническая промышленность: Узбекистан локализует продукцию на 5 трлн сумов
Электротехническая промышленность: Узбекистан локализует продукцию на 5 трлн сумов
Sputnik Узбекистан
Глава республики поручил наладить тесную работу с каждым предприятием отрасли, оперативно решать возникающие вопросы в промышленных и логистических цепочках, диверсифицировать экспортную географию и активно осваивать новые рынки сбыта
2025-04-23T12:10+0500
2025-04-23T12:10+0500
2025-04-23T12:22+0500
узбекистан
экспорт
промышленность
продукция
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистане в этом году планируют локализовать производство электротехнической продукции на 5 трлн сумов. Шавкату Мирзиёеву представили планы по развитию отрасли, сообщает пресс-служба президента РУз. Речь шла о ключевых задачах на второй квартал и до конца года. Глава государства подчеркнул важность правильного выбора траектории развития электротехнической отрасли в условиях глобальных экономических колебаний и необходимость оперативной адаптации к рыночным требованиям. Он отметил актуальность углубления локализации, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно работать с современными технологиями. Президент поручил ответственным руководителям наладить тесную работу с каждым предприятием отрасли, оперативно решать возникающие вопросы в промышленных и логистических цепочках, а также диверсифицировать экспортную географию и активно осваивать новые рынки сбыта.
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электротехническая промышленность узбекистан локализация продукция
электротехническая промышленность узбекистан локализация продукция
Электротехническая промышленность: Узбекистан локализует продукцию на 5 трлн сумов
12:10 23.04.2025 (обновлено: 12:22 23.04.2025)
Глава республики поручил наладить тесную работу с каждым предприятием отрасли, оперативно решать возникающие вопросы в промышленных и логистических цепочках, диверсифицировать экспортную географию и активно осваивать новые рынки сбыта.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
В Узбекистане в этом году планируют локализовать производство электротехнической продукции на 5 трлн сумов. Шавкату Мирзиёеву представили планы по развитию отрасли, сообщает
пресс-служба президента РУз.
Речь шла о ключевых задачах на второй квартал и до конца года.
"Планируется довести объем производства до 43 триллионов сумов, локализовать продукцию на сумму около 5 триллионов сумов. Будет реализован 71 проект на общую сумму 656 миллионов долларов с созданием 4,6 тысячи рабочих мест. Ожидается, что объем экспорта достигнет 1,7 миллиарда долларов, а география поставок расширится до 70 стран", — говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул важность правильного выбора траектории развития электротехнической отрасли в условиях глобальных экономических колебаний и необходимость оперативной адаптации к рыночным требованиям.
Он отметил актуальность углубления локализации, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно работать с современными технологиями.
Президент поручил ответственным руководителям наладить тесную работу с каждым предприятием отрасли, оперативно решать возникающие вопросы в промышленных и логистических цепочках, а также диверсифицировать экспортную географию и активно осваивать новые рынки сбыта.