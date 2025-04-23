https://uz.sputniknews.ru/20250423/gurbanguly-berdymuxamedov-posetit-samarkand-49004491.html

Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд

Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд

Sputnik Узбекистан

В повестке дня запланированных переговоров – дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества

2025-04-23T11:00+0500

2025-04-23T11:00+0500

2025-04-23T11:00+0500

политика

узбекистан

туркменистан

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд, сообщает пресс-служба главы РУз. В повестке дня запланированных переговоров — дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.

узбекистан

туркменистан

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