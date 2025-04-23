https://uz.sputniknews.ru/20250423/gurbanguly-berdymuxamedov-posetit-samarkand-49004491.html
Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд
Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд
Sputnik Узбекистан
В повестке дня запланированных переговоров – дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества
2025-04-23T11:00+0500
2025-04-23T11:00+0500
2025-04-23T11:00+0500
политика
узбекистан
туркменистан
шавкат мирзиёев
гурбангулы бердымухамедов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1290/14/12901460_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_d6d8106f00d76462df656f198528f5ba.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд, сообщает пресс-служба главы РУз. В повестке дня запланированных переговоров — дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.
узбекистан
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1290/14/12901460_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b49ef6ef8e703cc06b2c4bc4740370af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гурбангулы бердымухамедов самарканд переговоры
гурбангулы бердымухамедов самарканд переговоры
Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд
В повестке дня запланированных переговоров — дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд, сообщает
пресс-служба главы РУз.
"По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23-24 апреля совершит визит в город Самарканд", — говорится в сообщении.
В повестке дня запланированных переговоров — дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.