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https://uz.sputniknews.ru/20250423/gurbanguly-berdymuxamedov-posetit-samarkand-49004491.html
Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд
Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд
Sputnik Узбекистан
В повестке дня запланированных переговоров – дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества
2025-04-23T11:00+0500
2025-04-23T11:00+0500
политика
узбекистан
туркменистан
шавкат мирзиёев
гурбангулы бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд, сообщает пресс-служба главы РУз. В повестке дня запланированных переговоров — дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.
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гурбангулы бердымухамедов самарканд переговоры
гурбангулы бердымухамедов самарканд переговоры

Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд

11:00 23.04.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаГурбангулы Бердымухамедов стал почетным академиком АН Узбекистана
Гурбангулы Бердымухамедов стал почетным академиком АН Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В повестке дня запланированных переговоров — дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетит Самарканд, сообщает пресс-служба главы РУз.

"По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23-24 апреля совершит визит в город Самарканд", — говорится в сообщении.

В повестке дня запланированных переговоров — дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.
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