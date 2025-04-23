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https://uz.sputniknews.ru/20250423/gurbanguly-berdymuxamedov-pribyl-v-samarkand-49019045.html
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Самарканд — фото
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Самарканд — фото
Sputnik Узбекистан
Программа пребывания Национального лидера туркменского народа предусматривает проведение двусторонней встречи и совместное участие в культурных мероприятиях
2025-04-23T17:45+0500
2025-04-23T18:08+0500
политика
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
узбекистан
самарканд
встреча
аэропорт
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба президента РУз. В международном аэропорту Самарканда его встретил глава республики Шавкат Мирзиёев.В ходе переговоров стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Напомним, что предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.
туркменистан
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гурбангулы бердымухамедов самарканд
гурбангулы бердымухамедов самарканд

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Самарканд — фото

17:45 23.04.2025 (обновлено: 18:08 23.04.2025)
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Программа пребывания Национального лидера туркменского народа предусматривает проведение двусторонней встречи и совместное участие в культурных мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба президента РУз.
В международном аэропорту Самарканда его встретил глава республики Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Национальный лидер туркменского народа прибыл в Самарканд - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Национальный лидер туркменского народа прибыл в Самарканд - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Национальный лидер туркменского народа прибыл в Самарканд - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Национальный лидер туркменского народа прибыл в Самарканд - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Национальный лидер туркменского народа прибыл в Самарканд - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Национальный лидер туркменского народа прибыл в Самарканд - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

"В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонней встречи и совместное участие в культурных мероприятиях", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Напомним, что предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.
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