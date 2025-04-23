Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Самарканд — фото
17:45 23.04.2025 (обновлено: 18:08 23.04.2025)
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Программа пребывания Национального лидера туркменского народа предусматривает проведение двусторонней встречи и совместное участие в культурных мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба президента РУз.
В международном аэропорту Самарканда его встретил глава республики Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
"В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонней встречи и совместное участие в культурных мероприятиях", — говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Напомним, что предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.