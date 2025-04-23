https://uz.sputniknews.ru/20250423/gurbanguly-berdymuxamedov-pribyl-v-samarkand-49019045.html

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Самарканд — фото

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Самарканд — фото

Sputnik Узбекистан

Программа пребывания Национального лидера туркменского народа предусматривает проведение двусторонней встречи и совместное участие в культурных мероприятиях

2025-04-23T17:45+0500

2025-04-23T17:45+0500

2025-04-23T18:08+0500

политика

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

узбекистан

самарканд

встреча

аэропорт

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба президента РУз. В международном аэропорту Самарканда его встретил глава республики Шавкат Мирзиёев.В ходе переговоров стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Напомним, что предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.

туркменистан

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