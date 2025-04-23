https://uz.sputniknews.ru/20250423/lavrov-press-konferentsiya-vstrecha-saidov-itogi-49008543.html
Пресс-конференция главы МИД России по итогам переговоров в Узбекистане — видео
Пресс-конференция главы МИД России по итогам переговоров в Узбекистане — видео
Sputnik Узбекистан
Предметом обсуждения стали вопросы двусторонних отношений, евразийской интеграции и подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.
2025-04-23T14:53+0500
2025-04-23T14:53+0500
2025-04-23T16:08+0500
сергей лавров
мид рф
визит
узбекистан
самарканд
встреча
бахтиер саидов
мид узбекистана
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам переговоров в Узбекистане. Встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым прошли в Самарканде, куда глава российского внешнеполитического ведомства накануне прибыл с визитом. На повестке дня находились вопросы двусторонних отношений, евразийской интеграции и подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.
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пресс-конференция лавров итоги встреча глава мид россия узбекистан
пресс-конференция лавров итоги встреча глава мид россия узбекистан
Пресс-конференция главы МИД России по итогам переговоров в Узбекистане — видео
14:53 23.04.2025 (обновлено: 16:08 23.04.2025)
Предметом обсуждения стали вопросы двусторонних отношений, евразийской интеграции и подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам переговоров в Узбекистане.
Встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым прошли в Самарканде, куда глава российского внешнеполитического ведомства накануне прибыл с визитом.
На повестке дня находились вопросы двусторонних отношений, евразийской интеграции и подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.