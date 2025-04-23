https://uz.sputniknews.ru/20250423/lavrov-press-konferentsiya-vstrecha-saidov-itogi-49008543.html

Пресс-конференция главы МИД России по итогам переговоров в Узбекистане — видео

Пресс-конференция главы МИД России по итогам переговоров в Узбекистане — видео

Sputnik Узбекистан

Предметом обсуждения стали вопросы двусторонних отношений, евразийской интеграции и подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.

2025-04-23T14:53+0500

2025-04-23T14:53+0500

2025-04-23T16:08+0500

сергей лавров

мид рф

визит

узбекистан

самарканд

встреча

бахтиер саидов

мид узбекистана

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам переговоров в Узбекистане. Встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым прошли в Самарканде, куда глава российского внешнеполитического ведомства накануне прибыл с визитом. На повестке дня находились вопросы двусторонних отношений, евразийской интеграции и подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.

узбекистан

самарканд

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