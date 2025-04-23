https://uz.sputniknews.ru/20250423/lavrov-pribyl-v-uzbekistan-49001446.html

Визит Лаврова в Узбекистан — с кем встретится глава российского МИД

Визит Лаврова в Узбекистан — с кем встретится глава российского МИД

Sputnik Узбекистан

В рамках визита пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран

2025-04-23T09:50+0500

2025-04-23T09:50+0500

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политика

узбекистан

россия

самарканд

сергей лавров

визит

бахтиер саидов

мид рф

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан с визитом. Об этом сообщил глава МИД республики Бахтиёр Саидов. Саидов встретил российского коллегу в аэропорту Самарканда. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что контакты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистане уже начались. По ее словам, ожидается пресс-конференция по итогам полноформатных переговоров."И переговоры будут, и встречи, и пресс-конференция", — добавила дипломат.Последний раз Лавров посещал республику в апреле 2023 года, тогда он участвовал во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии и в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

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