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Визит Лаврова в Узбекистан — с кем встретится глава российского МИД
Визит Лаврова в Узбекистан — с кем встретится глава российского МИД
Sputnik Узбекистан
В рамках визита пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран
2025-04-23T09:50+0500
2025-04-23T09:50+0500
2025-04-23T12:41+0500
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан с визитом. Об этом сообщил глава МИД республики Бахтиёр Саидов. Саидов встретил российского коллегу в аэропорту Самарканда. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что контакты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистане уже начались. По ее словам, ожидается пресс-конференция по итогам полноформатных переговоров."И переговоры будут, и встречи, и пресс-конференция", — добавила дипломат.Последний раз Лавров посещал республику в апреле 2023 года, тогда он участвовал во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии и в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
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лавров узбекистан россия мид визит
лавров узбекистан россия мид визит
Визит Лаврова в Узбекистан — с кем встретится глава российского МИД
09:50 23.04.2025 (обновлено: 12:41 23.04.2025)
В рамках визита пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан с визитом. Об этом сообщил
глава МИД республики Бахтиёр Саидов.
Саидов встретил российского коллегу в аэропорту Самарканда.
"Рады приветствовать в Самарканде министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Планируем провести содержательные и предметные переговоры, охватывающие широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Рассчитываем на дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией на благо наших народов", — написал он в своем Telegram-канале.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что контакты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистане уже начались. По ее словам, ожидается пресс-конференция по итогам полноформатных переговоров.
"И переговоры будут, и встречи, и пресс-конференция", — добавила дипломат.
Последний раз Лавров посещал республику в апреле 2023 года, тогда он участвовал во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии и в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.