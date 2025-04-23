https://uz.sputniknews.ru/20250423/rossiyskie-boytsy-osvobodili-tarasovku-v-dnr-49011946.html

СВО: российские бойцы освободили Тарасовку в ДНР

СВО: российские бойцы освободили Тарасовку в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям "Южной" группировки войск

2025-04-23T17:30+0500

2025-04-23T17:30+0500

2025-04-23T17:30+0500

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Российские военные освободили Тарасовку в ДНР, сообщает Минобороны РФ. Также в ней представлены данные о потерях противника в зоне действий российской группировки войск "Юг" за сутки.Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики.Украинские вооруженные формирования потеряли:

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