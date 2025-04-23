https://uz.sputniknews.ru/20250423/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-49004941.html
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Главными торговыми партнерами республики по итогам января-марта 2025-го остаются Китай и Россия
2025-04-23T11:30+0500
2025-04-23T11:30+0500
2025-04-23T11:30+0500
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По данным Национального комитета республики по статистике, в январе – марте 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $17,3 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,6 %.Из общего объема ВТО экспорт составил $8,1 млрд (в январе – марте 2024 года отмечалось увеличение на 24,4 %), а импорт — $9,2 млрд (уменьшился на 2,3 %).Узбекистан осуществляет торговые отношения со 173 странами.Главными торговыми партнерами республики по итогам января – марта этого года остаются Китай и Россия.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан внешняя торговля страны китай россия
узбекистан внешняя торговля страны китай россия
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – марта 2025-го остаются Китай и Россия.
По данным Национального комитета республики по статистике, в январе – марте 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $17,3 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,6 %.
Из общего объема ВТО экспорт составил $8,1 млрд (в январе – марте 2024 года отмечалось увеличение на 24,4 %), а импорт — $9,2 млрд (уменьшился на 2,3 %).
Узбекистан осуществляет торговые отношения со 173 странами.
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – марта этого года остаются Китай и Россия.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.