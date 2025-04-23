https://uz.sputniknews.ru/20250423/uzbekistan-regiony-inostrannyye-investitsii-49019377.html

В какие регионы Узбекистана вкладывают больше всего иностранных инвестиций

В какие регионы Узбекистана вкладывают больше всего иностранных инвестиций

Sputnik Узбекистан

Общий объем инвестиций в основной капитал в республике в январе-марте этого года составил 120,4 трлн сумов

2025-04-23T18:45+0500

2025-04-23T18:45+0500

2025-04-23T18:45+0500

инфографика

узбекистан

регион

инвестиции

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Если рассматривать процентное соотношение финансирования по каждому региону Узбекистана, то наибольший процент иностранных инвестиций и кредитов в январе-марте 2025-го был вложен в Сырдарьинскую область — 84,0% от общих инвестиций в регион. На втором месте — Наманганская область (82,7%), на третьем — Сурхандарьинская область (80,3%).Наименьший объем иностранных инвестиций и кредитов в процентном соотношении оказался в Ташкенте — 50,7%.В абсолютных цифрах наибольшее иностранное финансирование получили Ташкентская область (11,3 трлн сумов), Наманганская область (10,3 трлн сумов) и Ташкент (8,6 трлн сумов). Меньше всего иностранных инвестиций и кредитов направили в Хорезмскую область — 2,4 трлн сумов.Общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане составил 120,4 трлн сумов. При этом 71% из них — иностранные инвестиции и кредиты, сообщает Национальный комитет республики по статистике.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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