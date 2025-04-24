https://uz.sputniknews.ru/20250424/eek-integratsionnye-protsessy-v-eaes-pozitivno-vliyayut-na-tsentralnuyu-aziyu-49032186.html
ЕЭК: интеграционные процессы в ЕАЭС позитивно влияют на Центральную Азию
ЕЭК: интеграционные процессы в ЕАЭС позитивно влияют на Центральную Азию
Sputnik Узбекистан
Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов выступил с презентацией достижений и перспектив евразийской экономической интеграции
2025-04-24T16:15+0500
2025-04-24T16:15+0500
2025-04-24T16:15+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Интеграционные процессы в ЕАЭС позитивно воздействуют на соседние регионы, включая Центральную Азию, заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.Он выступил с презентацией достижений и перспектив евразийской экономической интеграции в ходе сессии ЭСКАТО в столице Таиланда Бангкоке.Он отметил, что Союз способствует устойчивому развитию в евразийском регионе, обеспечивая ряд ключевых процессов, связанных со свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, инвестиционным сотрудничеством, формированием эффективной транспортной и логистической сети.Также состоялась встреча министра ЕЭК с заместителем Генерального секретаря ООН — исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Салсия Алишахбаной. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в контексте реализации Целей устойчивого развития.Заместитель Генсека ООН отметила, что ЭСКАТО заинтересована в расширении взаимодействия в различных сферах с ЕЭК, а также со странами ЕАЭС.В свою очередь Бахыт Султанов подчеркнул важность активизации сотрудничества для преодоления современных вызовов и адаптации к глобальным изменениям.ЕЭК и ЭСКАТО готовятся подписать новый меморандум о взаимопонимании.Стороны подтвердили, что он включит в себя новые приоритеты и задачи сотрудничества с учетом необходимости адаптации к глобальным изменениям.Подписание документа станет важным шагом в укреплении партнерства между ЕЭК и ЭСКАТО.
центральная азия
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еэк еаэс центральная азия
еэк еаэс центральная азия
ЕЭК: интеграционные процессы в ЕАЭС позитивно влияют на Центральную Азию
Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов выступил с презентацией достижений и перспектив евразийской экономической интеграции.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik
. Интеграционные процессы в ЕАЭС позитивно воздействуют на соседние регионы, включая Центральную Азию, заявил
министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Он выступил с презентацией достижений и перспектив евразийской экономической интеграции в ходе сессии ЭСКАТО в столице Таиланда Бангкоке.
"Влияние интеграционных процессов, происходящих в Евразийском экономическом союзе, выходит за рамки его государств-членов, оказывая позитивное воздействие на соседние регионы, включая Центральную Азию", — подчеркнул Султанов.
Он отметил, что Союз способствует устойчивому развитию в евразийском регионе, обеспечивая ряд ключевых процессов, связанных со свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, инвестиционным сотрудничеством, формированием эффективной транспортной и логистической сети.
Также состоялась встреча министра ЕЭК с заместителем Генерального секретаря ООН — исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Салсия Алишахбаной. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в контексте реализации Целей устойчивого развития.
Заместитель Генсека ООН отметила, что ЭСКАТО заинтересована в расширении взаимодействия в различных сферах с ЕЭК, а также со странами ЕАЭС.
В свою очередь Бахыт Султанов подчеркнул важность активизации сотрудничества для преодоления современных вызовов и адаптации к глобальным изменениям.
ЕЭК и ЭСКАТО готовятся подписать новый меморандум о взаимопонимании.
Стороны подтвердили, что он включит в себя новые приоритеты и задачи сотрудничества с учетом необходимости адаптации к глобальным изменениям.
Подписание документа станет важным шагом в укреплении партнерства между ЕЭК и ЭСКАТО.