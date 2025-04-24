https://uz.sputniknews.ru/20250424/georgiyevskaya-lenta-moskva-start-aktsiya-49035534.html

Дмитрий Киселёв: Георгиевская лента несет в себе победоносную генетику

Дмитрий Киселёв: Георгиевская лента несет в себе победоносную генетику

Sputnik Узбекистан

В формате видеомоста Москва — Симферополь прошла пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка"

2025-04-24T18:00+0500

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общество

георгиевская ленточка

маргарита симоньян

пресс-конференция

дмитрий киселев

москва

россия

победа

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Георгиевская лента несет в себе победоносную генетику. Она обязывает соответствовать той крепости духа, которую она символизирует, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.Он выступил на пресс-конференции, посвященной старту акции "Георгиевская ленточка" в формате видеомоста Москва – Симферополь, а затем дал старт акции.Получить символ воинской славы в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне можно в более 8-ми тысячах локаций.Она уточнила, что "Волонтеры победы" с 24 апреля будут раздавать георгиевские ленточки в Египте, Тунисе, Турции, Приднестровье. Акция пройдет также в Сербии, Италии, Индии, Аргентине, Перу, Кипре.Она же рассказала, как не стоит носить "Георгиевскую ленточку".По ее словам, ленточку целесообразно носить на нагрудной части одежды. Не рекомендуется прикреплять ее к рюкзакам, сумкам, к автомобильной антенне, носить ниже пояса. Можно прикрепить в салоне автомобиля.За умышленное оскорбление ленты и распространение видеороликов с таким содержанием в российском законодательстве предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, напомнила Занко.Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили с запуском акции с МКС."Надеемся, что георгиевских лент в этом году будет так много, что мы увидим их из космоса", — подчеркнули они.По мнению Алексея Зубрицкого, Георгиевская лента — это не просто полоска ткани. Это связь времен, память о героях, отстоявших мир и свободу.К участникам акции "Георгиевская ленточка" обратилась редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Симоньян назвала эту жертву самой большой, принесенной "на алтарь борьбы с фашизмом".В этом году акцию "Георгиевская ленточка" приурочили к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Традиционно акция стартует у здания "России сегодня". Первые георгиевские ленты раздают всем желающим на Зубовском бульваре, 4. Главный слоган акции — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь".С 2022 года Федеральным законом РФ установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.

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дмитрий киселёв георгиевская лента пресс-конференция