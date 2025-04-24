https://uz.sputniknews.ru/20250424/georgiyevskaya-lenta-moskva-start-aktsiya-49035534.html
Дмитрий Киселёв: Георгиевская лента несет в себе победоносную генетику
Дмитрий Киселёв: Георгиевская лента несет в себе победоносную генетику
Sputnik Узбекистан
В формате видеомоста Москва — Симферополь прошла пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка"
2025-04-24T18:00+0500
2025-04-24T18:00+0500
2025-04-24T18:06+0500
общество
георгиевская ленточка
маргарита симоньян
пресс-конференция
дмитрий киселев
москва
россия
победа
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Георгиевская лента несет в себе победоносную генетику. Она обязывает соответствовать той крепости духа, которую она символизирует, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.Он выступил на пресс-конференции, посвященной старту акции "Георгиевская ленточка" в формате видеомоста Москва – Симферополь, а затем дал старт акции.Получить символ воинской славы в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне можно в более 8-ми тысячах локаций.Она уточнила, что "Волонтеры победы" с 24 апреля будут раздавать георгиевские ленточки в Египте, Тунисе, Турции, Приднестровье. Акция пройдет также в Сербии, Италии, Индии, Аргентине, Перу, Кипре.Она же рассказала, как не стоит носить "Георгиевскую ленточку".По ее словам, ленточку целесообразно носить на нагрудной части одежды. Не рекомендуется прикреплять ее к рюкзакам, сумкам, к автомобильной антенне, носить ниже пояса. Можно прикрепить в салоне автомобиля.За умышленное оскорбление ленты и распространение видеороликов с таким содержанием в российском законодательстве предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, напомнила Занко.Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили с запуском акции с МКС."Надеемся, что георгиевских лент в этом году будет так много, что мы увидим их из космоса", — подчеркнули они.По мнению Алексея Зубрицкого, Георгиевская лента — это не просто полоска ткани. Это связь времен, память о героях, отстоявших мир и свободу.К участникам акции "Георгиевская ленточка" обратилась редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Симоньян назвала эту жертву самой большой, принесенной "на алтарь борьбы с фашизмом".В этом году акцию "Георгиевская ленточка" приурочили к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Традиционно акция стартует у здания "России сегодня". Первые георгиевские ленты раздают всем желающим на Зубовском бульваре, 4. Главный слоган акции — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь".С 2022 года Федеральным законом РФ установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.
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дмитрий киселёв георгиевская лента пресс-конференция
дмитрий киселёв георгиевская лента пресс-конференция
Дмитрий Киселёв: Георгиевская лента несет в себе победоносную генетику
18:00 24.04.2025 (обновлено: 18:06 24.04.2025)
В формате видеомоста Москва – Симферополь прошла пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка".
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Георгиевская лента несет в себе победоносную генетику. Она обязывает соответствовать той крепости духа, которую она символизирует, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
Он выступил на пресс-конференции, посвященной старту акции "Георгиевская ленточка" в формате видеомоста Москва – Симферополь, а затем дал старт акции.
"С этой лентой наши бойцы, наши герои борются против украинского нацизма, фактически — против европейского фашизма, потому что Европа встала под бандеровские знамена и все громче марширует. Совершенно понятно, какую войну ведет сейчас Россия", — сказал Киселев.
Получить символ воинской славы в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне можно в более 8-ми тысячах локаций.
"В этом году рекордное количество мест распространения георгиевских лент. Их более 8 тысяч. Наши волонтеры будут распространять их с сегодняшнего дня по 9 мая. Будем это делать не только в России, но и в других странах", — рассказала председатель центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", депутат ГД РФ Ольга Занко.
Она уточнила, что "Волонтеры победы" с 24 апреля будут раздавать георгиевские ленточки в Египте, Тунисе, Турции, Приднестровье. Акция пройдет также в Сербии, Италии, Индии, Аргентине, Перу, Кипре.
"А впервые, кстати, благодаря нашим волонтерам георгиевские ленты мы будем раздавать в Ливии и Монголии", — добавила депутат ГД РФ.
Она же рассказала, как не стоит носить "Георгиевскую ленточку".
По ее словам, ленточку целесообразно носить на нагрудной части одежды. Не рекомендуется прикреплять ее к рюкзакам, сумкам, к автомобильной антенне, носить ниже пояса. Можно прикрепить в салоне автомобиля.
За умышленное оскорбление ленты и распространение видеороликов с таким содержанием в российском законодательстве предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, напомнила Занко.
Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили с запуском акции с МКС.
"Надеемся, что георгиевских лент в этом году будет так много, что мы увидим их из космоса", — подчеркнули они.
По мнению Алексея Зубрицкого, Георгиевская лента — это не просто полоска ткани. Это связь времен, память о героях, отстоявших мир и свободу.
К участникам акции "Георгиевская ленточка" обратилась редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"9 мая — это возвращение к жизни нашей страны, нашего народа, которое тоже — это возвращение — было обеспечено немыслимой, невыразимой, невообразимой жертвой нашего народа", — сказала она.
Симоньян назвала эту жертву самой большой, принесенной "на алтарь борьбы с фашизмом".
"Мне кажется, не чувствовать в этот день благодарность людям, погибшим за нас, нашим предкам, погибшим, потерявшим кровь, потерявшим руки, ноги, вернувшимся с подвигом, не чувствовать эту благодарность может только очень циничный, плохой человек. Я уверена, что среди вас, раз вы здесь собрались, раз вы участвуете в этом, таких людей нет, что вы цените эту жертву, помните, благодарны. И в этом залог того, что мы, как народ, возвращены к жизни и будем жить вечно", — заключила она.
В этом году акцию "Георгиевская ленточка" приурочили к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Традиционно акция стартует у здания "России сегодня". Первые георгиевские ленты раздают всем желающим на Зубовском бульваре, 4. Главный слоган акции — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь".
С 2022 года Федеральным законом РФ установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.