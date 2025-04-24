https://uz.sputniknews.ru/20250424/tsentrobank-uzbekistana-soxranil-osnovnuyu-stavku-49029434.html

Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых

Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых

Sputnik Узбекистан

Принятое решение направлено на возвращение инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивому тренду снижения и создание условий для достижения 5% таргета в среднесрочной перспективе

2025-04-24T15:47+0500

2025-04-24T15:47+0500

2025-04-24T15:47+0500

экономика

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение оставить без изменений основную ставку: на уровне 14% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.По информации ЦБ, показатели общей и базовой инфляции, сложившиеся в последние месяцы, указывают на сохраняющуюся неопределенность инфляционных процессов.Риски, связанные с дисбалансами между совокупным спросом и предложением, а также усилением внешней неопределенности требуют сохранения текущего относительно жесткого уровня денежно-кредитных условий. Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки пройдет 12 июня.Напомним, что Центробанк Узбекистана повысил основную ставку до уровня 14% годовых в марте этого года.

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