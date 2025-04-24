https://uz.sputniknews.ru/20250424/tsentrobank-uzbekistana-soxranil-osnovnuyu-stavku-49029434.html
Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых
Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых
Sputnik Узбекистан
Принятое решение направлено на возвращение инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивому тренду снижения и создание условий для достижения 5% таргета в среднесрочной перспективе
2025-04-24T15:47+0500
2025-04-24T15:47+0500
2025-04-24T15:47+0500
экономика
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение оставить без изменений основную ставку: на уровне 14% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.По информации ЦБ, показатели общей и базовой инфляции, сложившиеся в последние месяцы, указывают на сохраняющуюся неопределенность инфляционных процессов.Риски, связанные с дисбалансами между совокупным спросом и предложением, а также усилением внешней неопределенности требуют сохранения текущего относительно жесткого уровня денежно-кредитных условий. Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки пройдет 12 июня.Напомним, что Центробанк Узбекистана повысил основную ставку до уровня 14% годовых в марте этого года.
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центробанк узбекистан основная ставка
центробанк узбекистан основная ставка
Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых
Принятое решение направлено на возвращение инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивому тренду снижения и создание условий для достижения 5% таргета в среднесрочной перспективе.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik.
Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение оставить без изменений основную ставку: на уровне 14% годовых. Об этом сообщает
пресс-служба регулятора.
По информации ЦБ, показатели общей и базовой инфляции, сложившиеся в последние месяцы, указывают на сохраняющуюся неопределенность инфляционных процессов.
Риски, связанные с дисбалансами между совокупным спросом и предложением, а также усилением внешней неопределенности требуют сохранения текущего относительно жесткого уровня денежно-кредитных условий.
"Принятое решение направлено на возвращение инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивому тренду снижения и создание условий для достижения 5% таргета в среднесрочной перспективе", — говорится в сообщении.
Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки пройдет 12 июня.
Напомним, что Центробанк Узбекистана повысил основную ставку до уровня 14% годовых в марте этого года.