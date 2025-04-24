https://uz.sputniknews.ru/20250424/ugol-neft-gaz-dobycha-uzbekistan-49034356.html
Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан в первом квартале 2025
Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан в первом квартале 2025
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, за первые три месяца этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 18,3 трлн сумов
2025-04-24T17:30+0500
2025-04-24T17:30+0500
2025-04-24T17:30+0500
инфографика
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В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – марте 2025-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности (82,7%), объем производства которой составил 174,9 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 18,3 трлн сумов или 8,7% от общего объема промышленности.Подробнее о производстве нефти и газа в республике — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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уголь нефть газ узбекистан добыча
уголь нефть газ узбекистан добыча
Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан в первом квартале 2025
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, за первые три месяца этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 18,3 трлн сумов.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – марте 2025-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности (82,7%), объем производства которой составил 174,9 трлн сумов.
Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 18,3 трлн сумов или 8,7% от общего объема промышленности.
Подробнее о производстве нефти и газа в республике — в инфографике Sputnik Узбекистан.