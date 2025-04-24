https://uz.sputniknews.ru/20250424/uzbekistane-zapustil-promyshlennoe-proizvodstvo-reniya-49025948.html

В Узбекистане запустили промышленное производство рения

В Узбекистане запустили промышленное производство рения

Sputnik Узбекистан

Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм металла в среднем оценивается в $2 000

2025-04-24T12:10+0500

2025-04-24T12:10+0500

2025-04-24T12:10+0500

узбекистан

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

производство

технологии

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане наладили промышленное производство рения, сообщает пресс-служба Алмалыкского горно-металлургического комбината. В результате многолетней научно-исследовательской работы ученых и специалистов АГМК, в 2021 году удалось получить рений с чистотой 99,9%. Этого высокого показателя достигли путем восстановления перрената аммония водородом.Согласно утвержденному бизнес-плану на 2025 год, начато промышленное производство этого редкого металла.На территории Узбекского комбината технологических металлов создали специализированный участок по выпуску рения, оснащенный современным оборудованием из Германии.Сырье для производства рения поступает с медеплавильного завода, а также от местных промпредприятий.АГМК планирует выпускать по 3 тонны продукции ежегодно, добавили в пресс-службе.Рений — элемент под номером 75 в периодической таблице Менделеева, является одним из самых плотных и твердых металлов.Области применения рения являются стратегически важными направлениями. Его используют в различных отраслях производства: от катализаторов для нефтехимии до авиастроения и электроники.Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм металла в среднем оценивается в $2 000.

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узбекистан запуск промышленное производство рений