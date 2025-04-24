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https://uz.sputniknews.ru/20250424/uzbekistane-zapustil-promyshlennoe-proizvodstvo-reniya-49025948.html
В Узбекистане запустили промышленное производство рения
В Узбекистане запустили промышленное производство рения
Sputnik Узбекистан
Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм металла в среднем оценивается в $2 000
2025-04-24T12:10+0500
2025-04-24T12:10+0500
узбекистан
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
производство
технологии
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане наладили промышленное производство рения, сообщает пресс-служба Алмалыкского горно-металлургического комбината. В результате многолетней научно-исследовательской работы ученых и специалистов АГМК, в 2021 году удалось получить рений с чистотой 99,9%. Этого высокого показателя достигли путем восстановления перрената аммония водородом.Согласно утвержденному бизнес-плану на 2025 год, начато промышленное производство этого редкого металла.На территории Узбекского комбината технологических металлов создали специализированный участок по выпуску рения, оснащенный современным оборудованием из Германии.Сырье для производства рения поступает с медеплавильного завода, а также от местных промпредприятий.АГМК планирует выпускать по 3 тонны продукции ежегодно, добавили в пресс-службе.Рений — элемент под номером 75 в периодической таблице Менделеева, является одним из самых плотных и твердых металлов.Области применения рения являются стратегически важными направлениями. Его используют в различных отраслях производства: от катализаторов для нефтехимии до авиастроения и электроники.Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм металла в среднем оценивается в $2 000.
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узбекистан запуск промышленное производство рений
узбекистан запуск промышленное производство рений

В Узбекистане запустили промышленное производство рения

12:10 24.04.2025
© АГМКВ Узбекистане запустили промышленное производство металлического рения
В Узбекистане запустили промышленное производство металлического рения - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2025
© АГМК
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Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм этого редкого металла в среднем оценивают в $2 000.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане наладили промышленное производство рения, сообщает пресс-служба Алмалыкского горно-металлургического комбината.
В результате многолетней научно-исследовательской работы ученых и специалистов АГМК, в 2021 году удалось получить рений с чистотой 99,9%. Этого высокого показателя достигли путем восстановления перрената аммония водородом.
Согласно утвержденному бизнес-плану на 2025 год, начато промышленное производство этого редкого металла.
На территории Узбекского комбината технологических металлов создали специализированный участок по выпуску рения, оснащенный современным оборудованием из Германии.
Сырье для производства рения поступает с медеплавильного завода, а также от местных промпредприятий.
АГМК планирует выпускать по 3 тонны продукции ежегодно, добавили в пресс-службе.
Рений — элемент под номером 75 в периодической таблице Менделеева, является одним из самых плотных и твердых металлов.
Области применения рения являются стратегически важными направлениями. Его используют в различных отраслях производства: от катализаторов для нефтехимии до авиастроения и электроники.
Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм металла в среднем оценивается в $2 000.
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