https://uz.sputniknews.ru/20250424/uzbekistanets-na-pobede-reshil-k-9-maya-proexat-po-gorodam-geroyam-rossii-49025054.html
Как узбекистанец на "Победе" решил к 9 мая проехать по городам-героям России
Как узбекистанец на "Победе" решил к 9 мая проехать по городам-героям России
Sputnik Узбекистан
Подготовка к "путешествию Победы" заняла три года
2025-04-24T18:40+0500
2025-04-24T18:40+0500
2025-04-24T18:40+0500
видео
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узбекистанец
путешествие
победа
9 мая
россия
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Андрей Владимиров — профессиональный водитель из Ташкента. Он больше 20 лет увлекается реставрацией ретромашин. На одной из них — легендарной "Победе" — 22 апреля он отправился по городам-героям России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Идея праздничной акции к Андрею пришла еще семь лет назад. Его впечатлили автолюбители из Югры, которые на "Победах" проехались по Центральной Азии, в том числе побывали в Узбекистане.Изначально поездка намечалась на 75-летие Великой Победы и в планах было доехать до Волгограда, чтобы там поклониться от имени ветеранов. Но тогда выехать из страны помешали закрытые из-за пандемии коронавируса границы. Однако, как признается сам Андрей, это позволило максимально усовершенствовать автомобиль.Подготовка машины к поездке заняла три года. В дорогу водителя собирали всем миром: и семья, и родные, и друзья. Даже соседи поддержали материально.В праздничное путешествие Андрей поехал с механиком Тимуром Долимбаевым. Их маршрут пройдет через Кызылорду, Байконур и Аральск в Уральск и Саратов, далее — Волгоград. Там Андрей планирует встретиться с такими же энтузиастами из Бреста. Они на "Победах" и "ГАЗах" едут через Волгоград в Севастополь. Далее Андрей либо присоединится к ним, либо поедет на День Победы в Москву.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистанец 9 мая победа города россия
узбекистанец 9 мая победа города россия
Как узбекистанец на "Победе" решил к 9 мая проехать по городам-героям России
Эксклюзив
Подготовка к "путешествию Победы" заняла три года.
Андрей Владимиров — профессиональный водитель из Ташкента. Он больше 20 лет увлекается реставрацией ретромашин. На одной из них — легендарной "Победе" — 22 апреля он отправился по городам-героям России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Идея праздничной акции к Андрею пришла еще семь лет назад. Его впечатлили автолюбители из Югры, которые на "Победах" проехались по Центральной Азии, в том числе побывали в Узбекистане.
Изначально поездка намечалась на 75-летие Великой Победы и в планах было доехать до Волгограда, чтобы там поклониться от имени ветеранов. Но тогда выехать из страны помешали закрытые из-за пандемии коронавируса границы. Однако, как признается сам Андрей, это позволило максимально усовершенствовать автомобиль.
Подготовка машины к поездке заняла три года. В дорогу водителя собирали всем миром: и семья, и родные, и друзья. Даже соседи поддержали материально.
В праздничное путешествие Андрей поехал с механиком Тимуром Долимбаевым. Их маршрут пройдет через Кызылорду, Байконур и Аральск в Уральск и Саратов, далее — Волгоград. Там Андрей планирует встретиться с такими же энтузиастами из Бреста. Они на "Победах" и "ГАЗах" едут через Волгоград в Севастополь. Далее Андрей либо присоединится к ним, либо поедет на День Победы в Москву.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.