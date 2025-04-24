https://uz.sputniknews.ru/20250424/v-uzbekistane-rasshiryat-perechen-sfer-dlya-beznalichnyx-raschetov-49022275.html
В Узбекистане расширят перечень сфер для безналичных расчетов
В Узбекистане расширят перечень сфер для безналичных расчетов
Sputnik Узбекистан
Операторы крупных платежных систем республики выдвинули ряд инициатив
2025-04-24T09:50+0500
2025-04-24T09:50+0500
2025-04-24T09:56+0500
общество
узбекистан
информационные технологии
электронные платежи
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане планируют расширить перечень сфер, где прием электронных платежей должен стать обязательным. Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ. В рамках подготовки Комплексного плана мер по увеличению доли безналичных платежей специалисты агентства встретились с представителями ведущих платежных организаций: основателем и гендиректором Click Улугбеком Рустамовым, юридическим директором OSON Дилшодом Келдияровым и генеральным директором PAYNET Анваром Исамухамедовым. Речь шла о факторах, влияющих на конкурентоспособность онлайн-платежей по сравнению с другими формами расчетов, а также о необходимости расширить перечень сфер, где прием электронных платежей должен стать обязательным. Еще одна инициатива касалась перехода на 100% безналичный расчет при продаже железнодорожных билетов, оплате коммунальных услуг и покупках через маркетплейсы. По мнению сторон, такие шаги не только упростят расчеты, но и сократят теневой оборот наличных средств.
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узбекистан безналичные расчеты
узбекистан безналичные расчеты
В Узбекистане расширят перечень сфер для безналичных расчетов
09:50 24.04.2025 (обновлено: 09:56 24.04.2025)
Операторы крупных платежных систем республики выдвинули ряд инициатив.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik.
В Узбекистане планируют расширить перечень сфер, где прием электронных платежей должен стать обязательным. Об этом сообщает
пресс-служба Агентства стратегических реформ.
В рамках подготовки Комплексного плана мер по увеличению доли безналичных платежей специалисты агентства встретились с представителями ведущих платежных организаций: основателем и гендиректором Click Улугбеком Рустамовым, юридическим директором OSON Дилшодом Келдияровым и генеральным директором PAYNET Анваром Исамухамедовым.
Речь шла о факторах, влияющих на конкурентоспособность онлайн-платежей по сравнению с другими формами расчетов, а также о необходимости расширить перечень сфер, где прием электронных платежей должен стать обязательным.
"Представители платежных организаций обратили внимание на то, что в отдельных сферах — таких как парковки, автотранспортные стоянки и сбор патентных платежей на рынках — до сих пор преобладает наличный расчет. Было озвучено предложение по включению этих сфер в перечень объектов, обязанных принимать электронные платежи", — говорится в сообщении.
Еще одна инициатива касалась перехода на 100% безналичный расчет при продаже железнодорожных билетов, оплате коммунальных услуг и покупках через маркетплейсы.
По мнению сторон, такие шаги не только упростят расчеты, но и сократят теневой оборот наличных средств.