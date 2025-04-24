https://uz.sputniknews.ru/20250424/v-uzbekistane-rasshiryat-perechen-sfer-dlya-beznalichnyx-raschetov-49022275.html

В Узбекистане расширят перечень сфер для безналичных расчетов

В Узбекистане расширят перечень сфер для безналичных расчетов

Sputnik Узбекистан

Операторы крупных платежных систем республики выдвинули ряд инициатив

2025-04-24T09:50+0500

2025-04-24T09:50+0500

2025-04-24T09:56+0500

общество

узбекистан

информационные технологии

электронные платежи

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47188743_0:75:1336:827_1920x0_80_0_0_e992cb25ebf86055acaec69d9618eca9.jpg

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане планируют расширить перечень сфер, где прием электронных платежей должен стать обязательным. Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ. В рамках подготовки Комплексного плана мер по увеличению доли безналичных платежей специалисты агентства встретились с представителями ведущих платежных организаций: основателем и гендиректором Click Улугбеком Рустамовым, юридическим директором OSON Дилшодом Келдияровым и генеральным директором PAYNET Анваром Исамухамедовым. Речь шла о факторах, влияющих на конкурентоспособность онлайн-платежей по сравнению с другими формами расчетов, а также о необходимости расширить перечень сфер, где прием электронных платежей должен стать обязательным. Еще одна инициатива касалась перехода на 100% безналичный расчет при продаже железнодорожных билетов, оплате коммунальных услуг и покупках через маркетплейсы. По мнению сторон, такие шаги не только упростят расчеты, но и сократят теневой оборот наличных средств.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан безналичные расчеты