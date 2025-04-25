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Впервые на Иннопроме в Ташкенте примут участие Афганистан, Саудовская Аравия и ОАЭ

Впервые на Иннопроме в Ташкенте примут участие Афганистан, Саудовская Аравия и ОАЭ

Sputnik Узбекистан

Пятая выставка "Иннопром. Центральная Азия" состоится в Ташкенте 28 – 30 апреля.

2025-04-25T14:35+0500

2025-04-25T14:35+0500

2025-04-25T14:36+0500

"иннопром"

ташкент

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

россия

выставка

инвестиции

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Делегации из Афганистана, Саудовской Аравии и ОАЭ впервые примут участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте в конце апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программного директора "Иннопрома" Антона Атрашкина. Пятая выставка "Иннопром. Центральная Азия" состоится в Ташкенте 28 – 30 апреля. Организаторами экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России. Он уточнил, что делегации этих стран будут представлять представители правительственных структур и экспортных агентств. Среди традиционных участников ташкентского "Иннопрома" помимо представителей из России делегации из стран Центральной Азии и Беларуси, добавил Атрашкин. В 2021 году в Ташкенте, впервые за пределами России, состоялась выставка "Иннопром". С 2022 года форум проводится уже в формате "Иннопром. Центральная Азия". В 2024 году в выставочной экспозиции приняли участие более 400 компаний из России, Узбекистана, Беларуси и Китая. Общая площадь выставки превысила 14 тысяч квадратных метров. По итогам форума было подписано порядка 45 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве на сумму около $4 млрд.

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