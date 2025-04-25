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Впервые на Иннопроме в Ташкенте примут участие Афганистан, Саудовская Аравия и ОАЭ
Впервые на Иннопроме в Ташкенте примут участие Афганистан, Саудовская Аравия и ОАЭ
Sputnik Узбекистан
Пятая выставка "Иннопром. Центральная Азия" состоится в Ташкенте 28 – 30 апреля.
2025-04-25T14:35+0500
2025-04-25T14:35+0500
2025-04-25T14:36+0500
"иннопром"
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инвестиции
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Делегации из Афганистана, Саудовской Аравии и ОАЭ впервые примут участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте в конце апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программного директора "Иннопрома" Антона Атрашкина. Пятая выставка "Иннопром. Центральная Азия" состоится в Ташкенте 28 – 30 апреля. Организаторами экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России. Он уточнил, что делегации этих стран будут представлять представители правительственных структур и экспортных агентств. Среди традиционных участников ташкентского "Иннопрома" помимо представителей из России делегации из стран Центральной Азии и Беларуси, добавил Атрашкин. В 2021 году в Ташкенте, впервые за пределами России, состоялась выставка "Иннопром". С 2022 года форум проводится уже в формате "Иннопром. Центральная Азия". В 2024 году в выставочной экспозиции приняли участие более 400 компаний из России, Узбекистана, Беларуси и Китая. Общая площадь выставки превысила 14 тысяч квадратных метров. По итогам форума было подписано порядка 45 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве на сумму около $4 млрд.
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ташкент иннопром выставка узбекистан россия мипт
Впервые на Иннопроме в Ташкенте примут участие Афганистан, Саудовская Аравия и ОАЭ
14:35 25.04.2025 (обновлено: 14:36 25.04.2025)
Пятая выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 28 – 30 апреля.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Делегации из Афганистана, Саудовской Аравии и ОАЭ впервые примут участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте в конце апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программного директора "Иннопрома" Антона Атрашкина.
Пятая выставка "Иннопром. Центральная Азия" состоится в Ташкенте 28 – 30 апреля. Организаторами экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России.
"На "Иннопром" в Ташкент всегда приезжает очень много делегаций из стран-партнеров Узбекистана. И на этот раз это будут и новые страны, такие как Афганистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты", – сказал Атрашкин, отвечая на вопрос о новых гостях выставки.
Он уточнил, что делегации этих стран будут представлять представители правительственных структур и экспортных агентств.
Среди традиционных участников ташкентского "Иннопрома" помимо представителей из России делегации из стран Центральной Азии и Беларуси, добавил Атрашкин. В 2021 году в Ташкенте, впервые за пределами России, состоялась выставка "Иннопром". С 2022 года форум проводится уже в формате "Иннопром. Центральная Азия".
В 2024 году в выставочной экспозиции приняли участие более 400 компаний из России, Узбекистана, Беларуси и Китая. Общая площадь выставки превысила 14 тысяч квадратных метров. По итогам форума было подписано порядка 45 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве на сумму около $4 млрд.