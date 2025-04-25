https://uz.sputniknews.ru/20250425/kak-realizuetsya-programma-sotrudnichestva-mejdu-minfinami-rossii-uzbekistana--video-49042588.html

Как реализуется программа сотрудничества между Минфинами России и Узбекистана — видео

Как реализуется программа сотрудничества между Минфинами России и Узбекистана — видео

Sputnik Узбекистан

Представители Минфина РФ рассказали о пользе программного бюджетирования для населения и дали рекомендации о том, как его можно соотнести с национальными целями Узбекистана.

2025-04-25T18:30+0500

2025-04-25T18:30+0500

2025-04-25T18:30+0500

пресс-конференция

пресс-центр

узбекистан

россия

пресс-центр

видео

министерство финансов

сотрудничество

бюджет

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили итоги двусторонней программы сотрудничества между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан.Директор Департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин отметил, что суть двустороннего сотрудничества заключается в организации обмена практическим опытом между сотрудниками финансовых ведомств Российской Федерации и Республики Узбекистан. По словам директора Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Владимира Назарова, с 2018 года реализуется уже третья программа сотрудничества.Отмечено, что Узбекистан стал лидером в сфере инициативного бюджетирования на постсоветском пространстве.Представители Минфина РФ рассказали о пользе программного бюджетирования для населения и дали рекомендации о том, как его можно соотнести с национальными целями Узбекистана.Владимир Назаров также отметил историческую близость двух народов и особую роль Узбекистана в годы Великой Отечественной войны.Полную запись смотрите по ссылке.

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