https://uz.sputniknews.ru/20250425/kak-realizuetsya-programma-sotrudnichestva-mejdu-minfinami-rossii-uzbekistana--video-49042588.html
Как реализуется программа сотрудничества между Минфинами России и Узбекистана — видео
Как реализуется программа сотрудничества между Минфинами России и Узбекистана — видео
Sputnik Узбекистан
Представители Минфина РФ рассказали о пользе программного бюджетирования для населения и дали рекомендации о том, как его можно соотнести с национальными целями Узбекистана.
2025-04-25T18:30+0500
2025-04-25T18:30+0500
2025-04-25T18:30+0500
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узбекистан
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сотрудничество
бюджет
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили итоги двусторонней программы сотрудничества между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан.Директор Департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин отметил, что суть двустороннего сотрудничества заключается в организации обмена практическим опытом между сотрудниками финансовых ведомств Российской Федерации и Республики Узбекистан. По словам директора Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Владимира Назарова, с 2018 года реализуется уже третья программа сотрудничества.Отмечено, что Узбекистан стал лидером в сфере инициативного бюджетирования на постсоветском пространстве.Представители Минфина РФ рассказали о пользе программного бюджетирования для населения и дали рекомендации о том, как его можно соотнести с национальными целями Узбекистана.Владимир Назаров также отметил историческую близость двух народов и особую роль Узбекистана в годы Великой Отечественной войны.Полную запись смотрите по ссылке.
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программа сотрудничество минфин россия узбекистан видео пресс-центр пресс-конференция бюджетирование
программа сотрудничество минфин россия узбекистан видео пресс-центр пресс-конференция бюджетирование
Как реализуется программа сотрудничества между Минфинами России и Узбекистана — видео
Эксклюзив
Представители Министерства финансов РФ рассказали в пресс--центре Sputnik о пользе программного бюджетирования для населения и дали рекомендации о том, как его можно соотнести с национальными целями Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили итоги двусторонней программы сотрудничества между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан.
Директор Департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ Николай Бегчин отметил, что суть двустороннего сотрудничества заключается в организации обмена практическим опытом между сотрудниками финансовых ведомств Российской Федерации и Республики Узбекистан.
По словам директора Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Владимира Назарова, с 2018 года реализуется уже третья программа сотрудничества.
“Ее главная цель — укрепление финансовых институтов Республики Узбекистан”, — подчеркнул он.
Отмечено, что Узбекистан стал лидером в сфере инициативного бюджетирования на постсоветском пространстве.
Представители Минфина РФ рассказали о пользе программного бюджетирования для населения и дали рекомендации о том, как его можно соотнести с национальными целями Узбекистана.
Владимир Назаров также отметил историческую близость двух народов и особую роль Узбекистана в годы Великой Отечественной войны.
“Мы никогда не забудем вклад узбекского народа в Победу в Великой Отечественной войне. Тогда на фронт ушли два миллиона жителей Узбекистана. В республику прибыли сотни тысяч беженцев из разных уголков Советского Союза. И узбекистанцы приняли их с большой теплотой и заботой”, — отметил он.
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