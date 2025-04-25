https://uz.sputniknews.ru/20250425/rossiyskie-voennye-unichtojili-tsex-po-proizvodstvu-raket-v-kieve-49044468.html

Российские военные уничтожили цех по производству ракет в Киеве

Российские военные уничтожили цех по производству ракет в Киеве

Sputnik Узбекистан

В Киеве вместе с иностранными инженерами уничтожен цех по производству ракет РСЗО и "Нептун".

2025-04-25T15:16+0500

2025-04-25T15:16+0500

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Российский удар по Киеву уничтожил цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" вместе с иностранными инженерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.Кроме того, ликвидирован цех сборки беспилотников, конструкторское бюро и ангары, где ремонтировали самолеты, а также пункт временной дислокации, в котором жили и обучались наемники. Еще одна пораженная цель — цех с техникой, где ВСУ монтировали системы безэкипажного управления на катера.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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