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Российские военные уничтожили цех по производству ракет в Киеве
Российские военные уничтожили цех по производству ракет в Киеве
Sputnik Узбекистан
В Киеве вместе с иностранными инженерами уничтожен цех по производству ракет РСЗО и "Нептун".
2025-04-25T15:16+0500
2025-04-25T15:16+0500
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Российский удар по Киеву уничтожил цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" вместе с иностранными инженерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.Кроме того, ликвидирован цех сборки беспилотников, конструкторское бюро и ангары, где ремонтировали самолеты, а также пункт временной дислокации, в котором жили и обучались наемники. Еще одна пораженная цель — цех с техникой, где ВСУ монтировали системы безэкипажного управления на катера.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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сво всу россия украина безопасность киев рзсо инженеры
сво всу россия украина безопасность киев рзсо инженеры
Российские военные уничтожили цех по производству ракет в Киеве
15:16 25.04.2025 (обновлено: 15:44 25.04.2025)
В Киеве вместе с иностранными инженерами уничтожен цех по производству ракет РСЗО и "Нептун".
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Российский удар по Киеву уничтожил цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" вместе с иностранными инженерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
"Уничтожен полностью подземный цех, где было изготовление двигателей для ракет РСЗО и для ракет "Нептун". Также там производились двигатели для БПЛА. Уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, ликвидирован цех сборки беспилотников, конструкторское бюро и ангары, где ремонтировали самолеты, а также пункт временной дислокации, в котором жили и обучались наемники. Еще одна пораженная цель — цех с техникой, где ВСУ монтировали системы безэкипажного управления на катера.
"Оборудование, специалисты и готовые к отправке безэкипажные катера тоже уничтожены", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.